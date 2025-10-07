بعد تراجع أسعارهما.. تشتري MG 5 أم هيونداي أكسنت RB موديل 2026

سيارة صينية "زيرو" في مصر بقوة 400 حصان.. تعرف على سعرها

قبل ساعات، أقرت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة أكسنت RB سيدان العائلية موديل 2026 بقيم تتراوح بين 20 وحتى 30 ألف جنيه.

وتبع إعلان وكيل هيونداي الكورية عن تخفيضات أسعار أكسنت RB، إعلان شركة منصور إم جي للسيارات، وكيل علامة "إم جي" MG الصينية، بتخفيض أسعار السيارة إم جي 5 السيدان بقيمة 50 ألف جنيه وانضمام فئة جديدة إلى موديل 2026.

التخفيضات التي طالت أرخص سيارتين لكل من هيونداي الكورية الجنوبية وإم جي الصينية في مصر، عززت من تنافساتهما بالسوق المحلي حيث بات الفارق السعري بينهما يقدر بـ20 ألف جنيه.

في التقرير الآتي مقارنة بين المتشابهات والاختلافات بين كلا السيارتين:

المواصفات الفنية والميكانيكية

تقدم إم جي 5 موديل 2026 المستوردة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل حركة CVT موفر في استهلاك الوقود.

أما هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا تقدم بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

مواصفات الحماية والأمان

تمتلك إم جي 5 باقة من أنظمة المساعدة والأمان أبرزها نظام ESP للثبات الإلكتروني ونظام قيادة وتوجيه السيارة المتوفر بثلاث خيارات عبر جميع طرازات السيارة ونظام XDS لتعزيز أداء السيارة على المنعطفات.

كما يتوفر بسيارة إم جي وسائد هوائية، ونظام ABS لمنع انغلاق الفرامل، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، فضلًا عن كاميرا بقدرة رؤية 360 درجة لمساعدة السائق.

في المقابل تفتقر الفئة الأولى من هيونداي أكسنت RB لوسائد هوائية، إذ تتوفر ابتداءًا من الفئة الثانية للسائق والراكب الأمامي؛ ويتوفر بها نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي.

الكماليات وأنظمة الترفيه

تمتلك سيارة إم جي أغطية للمقاعد، وسجاد الأرضيات، وأغطية لوحة القيادة، وأغطية عجلة القيادة، بالإضافة إلى كماليات خارجية كملصقات حماية عتبات الأبواب والجناح الخلفي.

كما تتوفر كماليات تكنولوجية وراحة مثل أنظمة الملاحة وكاميرات 360 درجة، وتكييف يدوي،وكماليات سلامة كطفايات الحريق ومثلثات الطوارئ.

على الجانب الآخر تقدم هيونداي أكسنت RB بشاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي.

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

الأسعار الرسمية

تقدم إم جي 5 موديل 2026 بفئة جديدة صنفت كفئة أولى مقابل 799.990 جنيه، كما قرر الوكيل المحلي تخفيض فئة LUXURY بقيمة 50 ألف جنيه لتقدم مقابل 899.990 جنيه.

أما هيونداي أكسنت RB تتوفر بسعر يبدأ من 799.900 جنيه للفئة الأولى، والثانية تقدم مقابل 809.900 ألف جنيه، والثالثة تباع بـ850.000 ألف جنيه، والفئة عالية التجهيزات تباع بـ899.000 جنيه.

