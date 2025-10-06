مواصفات وأسعار ارخص سيارة يابانية "زيرو" في مصر.. أقل من 700 ألف جنيه

وكيل جيتور يقدم خصومات تصل إلى 25% على أسعار قطع الغيار.. التفاصيل

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، في الأول من أكتوبر الجاري عن تخفيض أسعار السيارة صني سيدان العائلية موديل 2026 بقيم تتراوح بين 15 وحتى 55 ألف جنيه، لتقدم كأرخص سيارة يابانية في مصر.

وبحسب قائمة الأسعار الرسمية الأخيرة لشهر أكتوبر، تراجعت أسعار الفئة الأولى أوتوماتيك إلى 695.000 جنيه مقابل 745.000 جنيه سابقًا.

وانخفضت أسعار الفئة الثانية من صني المجمعة بمصانع الشركة في مصر إلى 745.000 جنيه بدلًا من 780.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا أصبح سعرها الجديد 795.000 جنيه مقارنة بـ810.000 جنيه.

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

