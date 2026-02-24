مبيعات السيارات الجديدة تتراجع في أوروبا لأول مرة من سبعة أشهر

بروكسل - (د ب أ):

قالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية الثلاثاء إن مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا تراجعت في يناير الماضي لأول مرة منذ سبعة أشهر.

وانخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في يناير الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 5.8% في ديسمبر الماضي. وهذا يعد أول انخفاض يتم تسجيله منذ يونيو الماضي.

وعلى الرغم من الانخفاض، فإن السيارات الكهربائية مستمرة في الانتعاش. ومثلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 19.3% من إجمالي مبيعات السيارات.

ومازالت السيارات الهجينة-الكهربائية الأكثر مبيعا، حيث سجلت مبيعاتها 38.6% من إجمالي المبيعات.

وتراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 28.2%، كما انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل بنسبة 22.3%.

ومن بين الأسواق الكبرى، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 6.6% في ألمانيا وفرنسا، وارتفعت في إيطاليا بنسبة 6.2% و إسبانيا بنسبة 1.1%