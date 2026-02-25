إعلان

النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة في مأدبة إفطار رمضانية

كتب : مصراوي

12:34 ص 25/02/2026 تعديل في 12:44 ص

النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة في مأدبة إفطار رمضانية

اجتمع النائب العام بأعضاء النيابة العامة، وذلك خلال مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن تقديره لما يبذله أعضاء النيابة العامة من جهودٍ مخلصة في أداء رسالتهم السامية، مؤكدًا أن النيابة العامة لا تقوم بدورها في إنفاذ القانون فحسب، بل تقوم على منظومة متكاملة قوامها الانضباط المهني، والتكافل الإنساني، والعمل بروح الفريق الواحد.

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

كما شدد النائب العام على أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ قيم الانتماء المؤسسي، وتعزيز التواصل المباشر، والاستماع إلى آراء ومقترحات الأعضاء، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق العدالة الناجزة، في ظل ما تشهده النيابة العامة من مسيرة تطوير وتحديث شاملة.

641613196_1457240135764838_2513409883323565613_n

