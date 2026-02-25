إعلان

أكاديمية البحث العلمي تعلن الانضمام لعضوية المجتمع الدولي للأكاديميات بأثينا

كتب : عمر صبري

12:50 ص 25/02/2026

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انضمامها رسميًا كعضو شرفي إلى “International Community (Koinon) of Academies”، المبادرة الدولية التي أطلقتها Academy of Athens بجمهورية اليونان.

ويأتي هذا الانضمام دعمًا للتكامل الأكاديمي الدولي، ومشاركةً في شبكة عالمية تهدف إلى تعزيز الحوار العلمي والثقافي بين الأكاديميات والمؤسسات البحثية حول العالم، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس أكاديمية أثينا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن انضمام الأكاديمية إلى هذا الكيان الدولي يعكس الثقة المتزايدة في مكانة البحث العلمي المصري، ويعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع كبرى الأكاديميات العالمية، بما يسهم في دعم منظومة الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود الوزارة في بناء شراكات دولية فاعلة، وتعزيز دور مصر كشريك رئيسي في صياغة الأجندة العلمية العالمية، بما يخدم أولويات الدولة في اقتصاد المعرفة والتحول إلى مجتمع قائم على البحث والابتكار.

1000854976

