طرح سيات إبيزا Facelift الجديدة لأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب : مصراوي

03:20 م 23/02/2026
طرحت شركة "كيان إيجيبت" الوكيل المحلي الحصري لعلامة "سيات" Seat التجارية في مصر، السيارة "إبيزا" Facelift هاتشباك موديل 2026 رسميًا ولأول مرة في السوق المصري خلال شهر فبراير الجاري.

تتوفر النسخة PA الأحدث من سيات إبيزا بنفس أسعار النسخة السابق، ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من وكيل العلامة الإسبانية تتوفر السيارة بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 999 ألف جنيه للفئة Edge، والفئة FR الأعلى تجهيزًا مليون و199 ألف جنيه.

مواصفات سيات إبيزا الجديدة بمصر:

محرك سيات إبيزا

تأتي سيات إبيزا الجديدة بمحرك تربو سعة 1600 سي سي، يولد 110 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة. ويتصل بناقل حركة أتوماتيك من 7 سرعات.

أبعاد سيات إبيزا

تأتي إبيزا بطول 4.059 مم، وطول قاعدة عجلات 2.564 مم، وعرض يبلغ 1.780 مم، وترتفع عن الأرض 1.447 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 355 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

وسائل أمان سيات إبيزا

إبيزا تقدم للسوق المصري بباقة من تجهيزات الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA.

كما يتوفر بها نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام موزع القوة بين العجلات XDS ، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist.

كماليات سيات إبيزا

جهزت إبيزا الجديدة بنظام معلوماتي ترفيهي يتصل بشاشة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Android Auto, Apple car play, Mirror link ، ومخرجين USB لتوصيل الهواتف الذكية.

السيارة مزودة قياسيًا بـ4 سماعات، و6 سماعات للفئة الأعلى تجهيزًا، مع تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيا، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

ويتاح بالسيارة أيضًا نظام مُثبت للسرعة، ونظام مُكيف هواء ثنائي المناطق وباقة interior chrome package.

