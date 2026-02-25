(أ ش أ)

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ثمانية قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة، ضمن سياسة تضييق ممنهجة تستهدف المواطنين ومرابطي المسجد والأسرى المحررين.

وشملت قرارات الإبعاد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- ثمانية فلسطينيين، من بينهم أسيران محرران، مع إبعاد جميعهم لمدة ستة أشهر، فيما أبعد الأسير المحرر "خالد البطل" عن البلدة القديمة لمدة أسبوعين بعد اعتقاله والاعتداء عليه بالضرب أثناء سيره في منطقة باب الخليل.

في سياق متصل، وثقت محافظة القدس منذ بداية شهر فبراير وحتى اليوم أكثر من 100 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، فيما سجلت منذ بداية العام 2026 أكثر من 260 قرارًا مماثلًا، في إطار سياسة الإبعاد المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين منذ العام 2000.