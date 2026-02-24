إعلان

أوبر تبحث شراء شركة لحجز أماكن ركن السيارات.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

03:14 م 24/02/2026

سيارات متراكمة بساحات الانتظار

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية لخدمات النقل الذكي الاثنين، موافقتها على الاستحواذ على شركة سبوت هيرو، وهي منصة رقمية لحجز أماكن انتظار السيارات مقرها شيكاغو، ما يتيح حجز مكان انتظار السيارة مباشرةً عبر تطبيق أوبر.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، المنتظر إتمامها خلال النصف الأول من عام 2026.

وتخطط الشركة لدمج تقنية سبوت هيرو لتقديم خدمة حجز أماكن انتظار السيارات داخل التطبيق، مع التركيز مبدئيا على المسافرين والفعاليات والأماكن العامة والمطارات.

ومن المتوقع أيضا حصول أعضاء خدمة أوبر وان على مزايا متعلقة بأماكن انتظار السيارات تدريجيًا.

وأوضحت الشركة أن مشغلي ساحات انتظار السيارات على منصة سبوت هيرو سيتمكنون من الوصول إلى قاعدة عملاء أوبر، بالإضافة إلى شبكة شركاء شحن المركبات وأساطيلها.

تأسست سبوت هيرو عام 2011، وتدير منصة لحجز مواقف السيارات تضم أكثر من 13 ألف ساحة انتظار للسيارات وموقف خدمة صف السيارات في أكثر من 400 مدينة بالولايات المتحدة وكندا.

تطبيق أوبر ركن السيارات

