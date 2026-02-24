أودي تطلق سيارتها الهجينة RS5 الرياضية موديل 2027 في الأسواق.. صور

إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها RS5 الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية.

نظام هجين قابل للشحن

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة RS5 الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين قابل للشحن Plug-in يتألف من محرك تربو مزدوج V6 سعة 2.9 لتر وبقوة 375 كيلووات/510 حصان وعزم دوران أقصى 600 نيوتن متر، مع محرك كهربائي مدمج في ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات بقوة 130 كيلووات/177 حصان و460 نيوتن متر.

وتبلغ القوة الإجمالية 470 كيلووات/639 حصان مع عزم دوران 825 نيوتن متر، مع بطارية بسعة 25.9 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 80 كلم.

وبفضل هذه القوة يمكن للسيارة بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 285 كلم/س، مع تعزيز الرشاقة بفضل نظام Dynamic Torque Control المدمج في تروس المحور الخلفي لنظام الدفع الرباعي quattro.

وتعتمد السيارة على مجموعة تعليق رياضية، إلى جانب عجلات قياس 20 و21 بوصة وفرامل فولاذية أو سيراميكية عالية الأداء.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن إلى أن السيارة RS5 الجديدة تمتاز بأقواس عجلات بارزة وواجهة Singleframe ثلاثية الأبعاد بشبكة على شكل خلية العسل، مع ناشر هواء بتصميم ديناميكي ومخارج عادم بيضاوية، بالإضافة إلى كشافات Matrix LED داكنة وضوء نهاري رقمي مستوحى من عالم السباقات.

وضمن باقة التجهيزات الاختيارية، تتوفر عجلات خفيفة قياس 21 بوصة بلونين مع تشطيب أسود Phantom لامع، إلى جانب إمكانية رفع السرعة القصوى إلى 285 كلم/س وتعزيز الأداء عبر نظام العادم الرياضي.

وتتميز المقصورة الداخلية بخياطة متباينة باللون الأخضر Serpentin ولمسات بلون نحاسي