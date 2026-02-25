بعد فوز الزمالك وبيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري

بيراميدز يطالب باستبعاد حكم الفيديو قبل المباراة بساعات.. ما السبب؟

أقيمت اليوم الثلاثاء العديد من المباريات ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن أبرز نتائج اليوم فوز الزمالك على نظيره زد بثنائية مقابل هدف، فيما فاز فريق بيراميدز أيضا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 2-1.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، ويلحقه بيراميدز بـ 37 نقطة أيضا ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، ويأتي في المركز الثالث النادي الأهلي برصيد 36 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الزمالك - 37 نقطة

2- بيراميدز - 37 نقطة

3- الأهلي - 36 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا - 36 نقطة

5- وادي دجلة - 27 نقطة

6- المصري - 26 نقطة

7- زد - 25 نقطة

8- سموحة - 25 نقطة

9- البنك الأهلي - 22 نقطة

10- مودرن سبورت - 22 نقطة

11- إنبي - 21 نقطة

12- الجونة - 21 نقطة

13- بتروجيت - 21 نقطة

14- غزل المحلة - 18 نقطة

15- المقاولون العرب - 18 نقطة

16- الاتحاد السكندري - 17 نقطة

17- حرس الحدود - 17 نقطة

18- فاركو - 14 نقطة

19- طلائع الجيش - 13 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية - 13 نقطة

21- الإسماعيلي - 11 نقاط