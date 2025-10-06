برلين (د ب أ)

تخطط الحكومة الألمانية لتمديد الإعفاء من ضريبة المركبات بالنسبة للسيارات الكهربائية حتى عام 2035.

وقال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لزيادة عدد السيارات الكهربائية على الطرق في السنوات المقبلة، علينا الآن وضع الحوافز المناسبة... لذلك سنواصل إعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة المركبات"، معلنا عزمه تقديم مشروع قانون قريبا لمجلس الوزراء لتنفيذ هذا الإجراء.

وبموجب القواعد الحالية، من المقرر أن ينتهي الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية الجديدة اعتبارا من الأول من يناير 2026.

ويمدد مشروع القانون المقترح فترة الإعفاء لخمس سنوات إضافية، بحيث تشمل المركبات التي تُسجّل لأول مرة حتى 31 ديسمبر2030، مع استمرار فترة الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات كحد أقصى حتى 31 ديسمبر 2035. وبحسب وزارة المالية، يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المستهلكين على التحول المبكر إلى السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يتطلب القرار تعديل قانون ضريبة المركبات، ما سيكلف الحكومة الألمانية خسائر تُقدّر بعدة مئات من ملايين اليورو في الإيرادات الضريبية خلال السنوات المقبلة.

وأشار كلينجبايل إلى أن الإعفاء الضريبي يعد جزءا من حزمة شاملة ستُناقش خلال قمة صناعة السيارات التي سيعقدها المستشار فريدريش ميرتس يوم الخميس المقبل، وقال: "نحتاج الآن إلى حزمة قوية تقود صناعة السيارات الألمانية نحو المستقبل وتضمن الحفاظ على الوظائف... نريد أن تظل أفضل السيارات تُصنع في ألمانيا".

وأكد الوزير أن قطاع السيارات يمر بمرحلة تحول كبرى، وقال: "الجميع يدرك أن المستقبل سيكون للكهرباء".

ومن المقرر أن تُعقد القمة في مقر المستشارية ببرلين بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي الولايات وقادة الصناعة والنقابات.