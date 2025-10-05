زيكر X7 الكهربائية.. قريبًا بالسوق المصري لأول مرة

مع اقتراب زيادة البنزين.. هذه أرخص سيارة كهربائية في مصر

تستعد الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، للكشف عن زيكر X7 الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المصري خلال الأيام القادمة.

كانت نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة من المنشورات التشويقية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن السيارة محليًا لأول مرة.

توفر علامة زيكر الكهربائية لعملاء السوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري سيارتين جديدتين وهما Zeekr X و Zeekr 001

زيكر 001

تتوفر زيكر 001 الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.700.000 جنيه للفئة Long Range، و2.890.000 جنيه للفئة Privilege AWD، و3.300.000 جنيه للفئة Performance AWD كاملة التجهيز.

زيكر X

تقدم زيكر X موديل 2025 في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.100.000 جنيه للفئة Long Range التي تعمل بنظام دفع خلفي، والفئة Performance رباعية الدفع تباع بـ2.250.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير الآتي مواصفات زيكر 7X المقرر تقديمها بالسوق المصري:

تعتمد زيكر X7 بنوعين مختلفين من المحركات الكهربائية، النموذج ذو الدفع الخلفي يحتوي على محرك كهربائي بقوة 310 كيلووات ما يعادل 416 حصان، مع خيارين للبطارية بسعة 75 و 100 كيلووات ساعة، ومدى قيادة يتراوح بين 605 و 780 كيلومترًا.

أما النموذج ذو الدفع الرباعي، فيأتي بقوة قصوى تبلغ 475 كيلووات أي ما يعادل 637 حصان، مع حزمة بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، مما يمنحه مدى قيادة يصل إلى 705 كيلومترات.

تبلغ أبعاد السيارة زيكر X7 الكهربائية الجديدة نحو 4825 مم للطول، و 1930 مم للعرض، و 1656 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2925 مم، وسعة الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ 765 لترًا.

تأتي زيكر X7 بمقصورة داخلية فاخرة ومن بين أبرز تجهيزاتها شاشة رئيسية بحجم 15.05 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بحجم 13.02 بوصة، بالإضافة إلى شاشة بحجم 13 بوصة.

