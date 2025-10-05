تعرف على السيارة الوحيدة التي لم تخفض نيسان أسعارها في مصر

مع اقتراب زيادة البنزين.. هذه أرخص سيارة كهربائية في مصر

للمقبلين على الشراء.. 5 سيارات "كروس أوفر" جديدة أقل من مليون جنيه

قبل أيام، أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن تخفيض أسعار عدد من السيارات الجديدة بقيم تراوحت بين 20 ألف جنيه ووصلت إلى مليون جنيه.

واستثنى الوكيل المحلي السيارة نيسان باترول الـSUV الرياضية الكبيرة من التخفيضات، لتكون بذلك السيارة الوحيدة للعلامة اليابانية التي حافظت على أسعارها خلال شهر أكتوبر الجاري دون زيادة أو نقصان.

تتوفر نيسان باترول موديل 2026 بـ8 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 8.990.000 جنيه للفئة XE V6، والفئة SE T2 V6 بـ9.600.000 جنيه، والفئة SE Titanium V6 الثالثة بـ10.750.000 جنيه، والفئة SE PLT CITY V6 الرابعة بـ11.750.000 جنيه.

أما الفئة LE T1 V6T الخامسة سعرها الرسمي 11.050.000 جنيه، والفئة LE T2 SR RSE V6T السادسة بـ11.900.000 جنيه، والفئة LE Titanium V6T بـ13.000.000 جنيه، والفئة LE PLT CITY V6T الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي 14.000.000 جنيه.

يقدم الجيل الجديد من "نيسان باترول" في مصر بطول السيارة الكلي 5.350 مم، ويصل عرضها إلى 2.030 مم، بينما يتراوح ارتفاعها بين 1.945 مم و1.955 مم حسب الفئة.

وتوفر قاعدة العجلات الطويلة التي تصل إلى 3.075 مم مساحة داخلية رحبة بـ8 مقاعد كاملة، في حين يتمتع هيكل السيارة بخلوص أرضي يتراوح بين 244 و253 مم ما يؤهلها للانطلاق بثبات على جميع أنواع التضاريس.

تأتي باترول الجديدة بخيارين من المحركات سداسية الأسطوانات بتصميم V6، الخيار الأول يعتمد على محرك سعة 3.8 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي، وتبلغ قوته 316 حصان مع عزم دوران يصل إلى 368 نيوتن متر، مما يضمن تجربة قيادة مستقرة وموثوقة على الطرق المختلفة.

أما الخيار الثاني فهو محرك بسعة 3.5 لتر مدعوم بشاحن تيربو مزدوج يولد قوة تصل إلى 425 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، ليمنح السيارة طابعًا هجوميًا يناسب القيادة الديناميكية والمغامرات. وكلا المحركين يقترنان بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات.

وتمتلك السيارة خزان الوقود تبلغ سعته 97 لترًا، ليمنح السيارة مدى قيادة طويل دون الحاجة للتوقف المتكرر.

اقرأ أيضًا:

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

"الصين تقلب الطاولة".. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة بالتاريخ

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟