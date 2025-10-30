لمحبي الإيطالي .. مواصفات وأسعار ألفا روميو تونالي في مصر

كتب. محمود أمين|

تتوفر بالسوق المحلي سيارة ألفا روميو تونالي التي تنتمي لفئة الكروس أوفر الصغيرة والتي تعد خيار مميز لمحبي العلامة الإيطالية.

تقدم ألفا روميو تونالي 2025 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون 825 ألف جنيه، و2 مليون 625 ألف جنيه.

ونستعرض مواصفاتها وأسعارها من خلال التالي:

تقدم السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 268 حصان، لتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم/س خلال 6.5 ثانية، قبل أن تصل سرعتها القصوى 225 كم/ساعة.

يبلغ طول تونالي 4.530 ملم، وعرضها 1.840 ملم، وارتفاعها 1.600 ملم. وقاعدة عجلاتها بطول 2.637 ملم، عجلات رياضية قياس 19 بوصة.

تجهيزات السيارة تشمل، نظام الدخول وتشغيل المحرك بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، مقاعد وعجلة قيادة مزودتان بخاصية التدفئة، شاشة تعمل باللمس قياس 10.3 بوصة تدعم Apple Carplay و Android Auto، شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

أما أبرز أنظمة الأمان التي جهزت بها السيارة، نظام التحذير من مغادرة المسار، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ومراقبة النقطة العمياء، والتحكم الإلكتروني بالثبات، بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة، وفرامل ABS مانعة للانغلاق وغيرها.