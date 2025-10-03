نادي السيارات الألماني: مخاوف مدى سير السيارات الكهربائية غير مبررة

ميونخ - (د ب أ):

قال نادي السيارات ADAC الألماني إن المخاوف المتعلقة بمدى سير السيارات الكهربائية غير مبررة، وذلك بعدما أجرى اختبارا شمل 6 موديلات كهربائية، هي: فولكس فاجن ID.3 وتسلا Model Y وكيا EV6 وفولفو EX40 وبي واي دي Seal ونيو EL6.

نظام تحذير متعدد المراحل

وأوضح النادي أن جميع الموديلات المُختبرة تتميز بنظام تحذير متعدد المراحل؛ ففي البداية تظهر شاشة عرض مرئية، غالبا ما تكون مصحوبة بنص أو رمز بطارية برتقالي.

ويظهر التحذير الأول حسب الطراز؛ ففي سيارة كيا EV6 يظهر عند بقاء 21٪ من الشحن، بينما يظهر في سيارة فولفو EX40 عند 7٪ فقط. ومع انخفاض مستوى شحن البطارية تصدر تحذيرات صوتية.

احتياطي طوارئ

كما تشتمل جميع السيارات المختبرة على احتياطي طوارئ يسمح بقيادة السيارة لمسافة تتراوح بين 15 و20 كلم، وإن كانت بطاقة محدودة.

ويوصي نادي السيارات الألماني باستخدام هذا الاحتياطي فقط في حالات الطوارئ القصوى؛ حيث يمكن لعوامل مثل ظروف الشتاء أو تقادم البطاريات أن تقلل من مدى السير.

تعطل السيارة .. ما العمل؟

وفي حال تعطل سيارة كهربائية، يمكن اللجوء إلى الشواحن الجوالة أو خدمة قَطر السيارات. ولا يجوز بدحرجة السيارة تحت أي ظرف من الظروف لتجنب إتلاف الإلكترونيات الداخلية.

ويوصي الخبراء الألمان بالتوجه إلى محطة الشحن في الوقت المناسب عند إشارة التحذير الأولى والتخطيط لتوافر كمية طاقة صغير للمواقف غير المتوقعة.