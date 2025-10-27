تخفيض 195 ألف جنيه بأسعار بايك X7 الجديدة في مصر.. التفاصيل

أقرت مجموعة ألكان أوتو وكلاء علامة بايك التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة X7 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2025 بقيمة 195.000 جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

وبعد تطبيق التخفيض أصبحت أسعار بايك الرسمية X7 تبدأ من 1.380.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية تقدم مقابل 1.455.000 جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 1.530.000 جنيه.

يبلغ طول بايك X7 الجديدة 4710 ملم، وعرضها 1892 ملم، و1715 ملم في الارتفاع، مع قاعدة عجلات تبلغ 2800 ملم وارتفاع الخلوص الأرضي يبلغ 200 ملم؛ ووزن السيارة الخالي يصل إلى 1665 كجم، وصندوق حقائب يصل إلى 410 لترًا مكعبًا.

تعتمد سيارة بايك X7 على محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر بين 1500 و 4500 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة 7DCT. كما تمتاز بنظام تعليق MacPhersan متعدد الوصلات وفرامل قرصية، وإطارات قياس 235/55 R19.

تأتي بايك X7 بعدد من وسائل الأمان والسلامة في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد هوائية جانبية في الأمام وستائر هوائية جانبية وأحزمة أمان للمقاعد الأمامية مع مشدات، بالإضافة إلى تنبيه عدم ربط حزام الأمان، نظام التحكم بالجر.

كما يتوفر بها نظام المساعدة على صعود المنحدرات، نظام التحكم عند نزول المرتفعات، نظام فرامل الانتظار الكهربائية، نظام الفرامل التلقائية عند الوقوف، حساسات أمامية وخلفية، تشغيل إضاءة الطوارئ عند التوقف المفاجئ، فتح قفل الأبواب تلقائيا عند الاصطدام، مراقبة ضغط الإطارات.

زودت سيارة بايك الجديدة بتجهيزات متطورة منها مساعدة القيادة الذكية منها، محاكاة 3D متحركة بانوراميه 360 درجة، نظام تنبيه الأجسام المتحركة، نظام تحذير مغادرة المسار، التحكم الذكي بمدى الإضاءة، نظام إضاءة المنحنيات الذكي، نظام النقاط العمياء، مراقبة فديو للنقطة العمياء يمين السائق.

ومن التجهيزات أيضًا نظام تحذير فتح الأبواب عند مرور أجسام متحركة قريبة، مثبت سرعة تفاعلي، نظام المساعدة عند الازدحام، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام الفرملة الطارئة للمركبات والمشاة، نظام مساعد الركن التلقائي، نظام التعرف على الوجه لمراقبة اجهاد السائق.

اقرأ أيضًا:

فولكس فاجن تايرون تواجه سكودا كودياك على أرض مصر.. مقارنة تفصيلية

أسعار ومواصفات سمارت #3 الكهربائية بعد تخفيضها 300 ألف جنيه

خبير سيارات: استقرار الاقتصاد ساهم في خفض الأسعار بنسبة 23%