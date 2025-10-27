تويوتا تتحدى جمارك ترامب وتسجل رقمًا قياسيًا بالمبيعات في 2025

طوكيو - (د ب ا):

أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، الاثنين، ارتفاع مبيعاتها عالميا بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب على السيارات الهجينة في أمريكا الشمالية والصين، على الرغم من تأثير الرسوم الأعلى التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن تويوتا باعت 5 ملايين و267 ألف و216 سيارة خلال ستة أشهر، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا خلال النصف الأول من العام لأول مرة منذ عامين.

وقالت تويوتا إن إنتاجها عالميا ارتفع بنسبة 6.0% ليصل إلى 4 ملايين و985 ألف و122 سيارة، كما ارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 3.4% ليصل إلى مليون و585 ألف و633 سيارة.

وارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 11.3% لتصل إلى مليون و295 ألف و606 سيارة بسبب الطلب القوي على السيارات الهجينة.

وبالنسبة للعام المالي حتى مارس 2026، تتوقع تويوتا انخفاض صافي الأرباح بنسبة 44.2% ليصل إلى 2.66 تريليون ين (17 مليار دولار) حيث من غير المتوقع أن يعوض خفض التكاليف وزيادة مبيعات بعض الطرازات عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات.

اقرأ أيضًا:

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

أثارت تفاعلا.. سيارة هيونداي إلنترا MD وسط موكب الرئاسة في شرم الشيخ

أرخص سيارة في العالم.. هل تقدم في مصر؟

ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة