سيارة صينية موديل 2023 "أتوماتيك" بأقل من 500 ألف جنيه.. تفاصيل

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع كبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

تباع بي واي دي l3 موديل 2023 المستعملة اليوم عبر مواقع البيع الإلكترونية بمتوسط سعري 480 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بي واي دي l3:

تقدم L3 بمحرك 1500 سي سي يولد قوة 108 حصان، عزم أقصى للدوران 145 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.

تتسارع L3 من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

يبلغ طول هيكل السيارة الإجمالي 4.617 ملم، وعرضها 1.716 ملم، وارتفاعها الكلي 1.480 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 170 ملم، وتقف على "جنوط" رياضية قياس 15 بوصة.

تمتلك سيارة بي واي دي الجديدة مجموعة من التجهيزات القياسية، أبرزها إضاءة أمامية قابلة للتعديل و فوانيس LED خلفية ومرايات جانبية طي كهربائي مزودة بإشارات انعطاف وفوانيس شبورة أمامية وخلفية؛ فتحة سقف كهرباء بالفئة الأعلى.

وزودت المقصورة بعدد من وسائل الراحة والرفاهية يذكر منها تكييف هواء وكمبيوتر رحالت متعدد الوظائف ومقاعد جلد فاخرة ومقاعد أمامية قابلة للتعديل ومراية داخلية مضادة للإنعكاس الضوئي وزجاج كهرباء أمامي وخلفي وغيرها.

أما وسائل الأمان بالسيارة يأتي في مقدمها وسائد هوائية ذكية للسائق والراكب الأمامي وأحزمة أمان ثلاثية النقاط بالأمام والخلف وفرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج توزيع جهد الفرامل إلكترونيًا EBD ونظام إيموبليزر إليكتروني، بالإضافة إلى دعامات فوالذية بالأبواب

كما يتوفر في L3 من بي واي دي باقة من وسائل مساعدة السائق، منها عجلة قيادة باور ستيرنج - هيدروليك "متعددة المهام بالفئة الأعلى"، ونظام المفتاح الذكي - مفتاح بصمة، ونظان غلق مركزي للأبواب بالريموت، وحساسات باالكصدام الخلفي ونظام المساعدة على الركن "بالفئة كاملة التجهيز.

ويتوفر بالسيارة كذلك قياسيًا عدد من أنظمة الوسائط المتعددة أبرزها راديو MP3 وبلوتوث ومدخل USB وAUX وSD و6 سماعات، بينما يتوفر بالفئة الأعلى حصرًا شاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة وكاميرا للرؤية الخلفية بالجانب الأيمن.