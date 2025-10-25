رينو تطلق الجيل الجديد من Clio الصغيرة.. تفاصيل

فولكس فاجن تايرون الجديدة كليًّا تصل مصر رسميًا.. تفاصيل

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو عن إطلاق الجيل السادس من أيقونتها Clio الهاتشباك الصغيرة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها Clio الجديدة زاد طولها بمقدار7 سنتيمترات ليصل إلى 12ر4 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة391 لترا في النسخة العادية، والتي تنخفض إلى311 لترا في النسخة الهجينة بسبب بطارية النظام الكهربائي.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Clio الجديدة على سواعد محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 2ر1 لتر وبقوة 85 كيلووات/ 115 حصان، مع ناقل حركة يدوي أو مزدوج القابض.

كما تتوفر السيارة الجديدة بنظام هجين كامل E-Tech بقوة 116 كيلووات/158 حصان. وتقوم بطارية بسعة 4ر1 كيلووات ساعة بتخزين الطاقة المستردة أثناء عملية الكبح،

بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 9ر3 لتر/100 كلم.

وتتوفر للسيارة مكابح يد إلكترونية مع خاصية الثبات التلقائي وشاشة مركزية بحجم 10 بوصات مع دعم الهاتف الذكي، إلى جانب نظام تكييف هواء ومستشعرات خلفية للمساعدة على ركن السيارة، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية وإضاءة داخلية محيطية LED وجنوط ألومنيوم قياس 16 بوصة.

وتزدان بعض نسخ السيارة بلمسات فاخرة مثل مقاعد بفرش Alcantara ودواسات ألومنيوم وجنوط18 بوصة، إلى جانب ميزات متقدمة تشمل الشحن اللاسلكي للهاتف ومقعد الراكب القابل لتعديل الارتفاع ومساعد الخروج الآمن وتحذير من النقطة العمياء ونظام الكبح التلقائي عند الرجوع للخلف.