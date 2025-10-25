فولكس فاجن تايرون الجديدة كليًّا تصل مصر رسميًا.. تفاصيل

أعلنت "الشركة المصرية التِّجارية وأوتوموتيف" (EATC)، الوكيل الرسمي لسيارات فولكس فاجن في مصر، طرح السيارة فولكس فاجن تايرون الـ SUV عائلية من سباعية مقاعد الجديدة كليًّا لأول مرة في السوق المصرية.

تأتي فولكس فاجن تايرون بواجهة الأمامية مكونه مِن شبك تهوية أمامي كبير الحجم، ومصابيح رئيسية فئة LED Plus مثبّتة في وضعية مرتفعة، بخلاف أقواس العجلات ذات التصميم المُربّع نسبيًّا، والمصابيح الخلفية فئة LED بدورها ذات التصميم ثلاثي الأبعاد مع شريط ضوئي فئة LED يمتد بعرض السيارة، بالإضافة إلي اللوجو المضيئ في الأمام والخلف فضلًا على العجلات الرياضية قياس 20 بوصة.

تقدم فولكس فاجن تايرون 2026 الجديدة كليًّا بمحرك وحيد فئة TSI سعة 1.4 لترات يولِّد 150 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر. يتَّصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة من السكون في غضون 8.8 ثوان فقط، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها 210 كلم/ساعة.

تأتي فولكس فاجن تايرون بطول إجمالي يبلغ 4792 ملم، في حين يبلغ العرض العام 1853 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1671 ملم، أما قاعدة العجلات فتأتي بطول 2791 ملم، كما تصل مساحات تحميل إلى 855 لترًا مع طي الصف الثالث، مع إمكانية زيادتها إلى 2090 لترًا مع طيّ كافة المقاعد الخلفية.

تأتي فولكس فاجن بمقصورة داخلية واسعة ومن بين أبرز تجهيزاتها شاشة النظام المعلوماتي العاملة باللمس قياس 15 بوصة على لوحة القيادة، ولوحة عدَّادات رقمية بالكامل قياس 10.25 بوصة تُعَزِّز مِن الطابع العصري الأنيق، ونظام Wireless App-Connect المزوّد بنظامي Android Auto وApple CarPlay لإنشاء اتصال بين الهاتف الذكي والنظام المعلوماتي الترفيهي في السيارة، بالإضافة إلي نظام IDA المسئول عن الأوامر الصوتيه متصلا مع الذكاء الإصطناعي .ChatGPT

ومن بين أبرز التجهيزات فتحة السقف البانورامية، ومكيف الهواء الأوتوماتيكي Climatronic، ونظام الإضاءة الداخلي من 30 لونًا، إلى جانب المقاعد الأمامية ذات التحكم الكهربائي مع خاصية الذاكرة ودعم منطقة الفخذ، والكسوة الجلدية فئة Varenna لمقاعد النسخة ErgoActive Plus. والمقاعد مع خاصية التحكّم النشط بالهواء و8 برامج مختلفة للتدليك، وكذلك منفذين USB من النوع C في الأمام ومنفذين مثلهما في الخلف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد مثبّت عليها Paddle Shifters مع وظيفة التدفئة.

وكذلك النظام الصوتي المميز، وشاشة العرض على الزجاج الأمامي Head-Up Display، وعدد إثنان شاحن لاسلكي للهواتف المحمولة بقدرة تصل الى 45 واط، ناهيك عن فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيا دون استخدام اليدين Easy Open & Close.

وبالانتقال إلى تجهيزات السلامة والأمان، تأتي تايرون بمنظومة كبيرة أبرزها مثبّت السرعة التكيّفي (ACC) مع خاصية Stop & Go، ونظام التحذير من مغادرة المسار (Lane Assist)، وذلك لمراقبة الزوايا غير المرئية، فضلًا على نظام التحذير من مرور السيارات في الجهة الخلفية أثناء الخروج مِن أماكن اصطفاف السيارات، ونظام360 المساعدة على صعود المرتفعات القاسية (HAS) وذلك للتحكُّم في أثناء الهبوط منها (HHC)، ناهيك عن نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، وكاميرا الرؤية الخلفية المحيطية (360 درجة)، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، بخلاف نظام الكبح التلقائي عن الطوارئ (AEB)، وحسّاسات الركن الأمامية والخلفية، وأيضا نظام الركن الذاتي Drive assist Plus.

تتوفر فولكس فاجن تايرون بفئة وحيدة R-Line بسعر 2 مليون 690 ألف جنيه جنيه.

