شيري تكشف عن أول مفهوم في العالم لسيارة SUV متعددة

إعلان تحريري

خلال فعالية "ليلة علامة شيري التجارية 2025"، التي أقيمت 17 أكتوبر الماضي في الصين، قدّم تشنغ سونغتشي، نائب المدير التنفيذي العام لمركز التسويق الدولي لشيري، أول مفهوم في العالم لسيارة SUV متعددة المقاعد قابلة للتحول بسبعة مقاعد أمام ممثلين عن المستخدمين العالميين والإعلام والشركاء.

تعكس هذه السيارة المبتكرة التزام شيري بالإبداع المشترك مع المستخدمين، وتعيد تعريف المرونة من خلال تصميمها الثوري "مركبة واحدة بتكوينات متعددة"، لتقدم حلاً جديدًا كليًا للتنقل العائلي حول العالم.

احتياجات حقيقية، تغيير حقيقي: الابتكار مدفوع بالنقاط المؤلمة للمستخدمين

افتتح تشنغ سونغتشي حديثه بسؤال: "كيف يمكننا تلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة بشكل فعّال؟" وأوضح أنه استنادًا إلى أكثر من عام من أبحاث المستخدمين التي أجرتها فرق شيري في دول مثل إندونيسيا والمكسيك وتايلاند، تم تحديد تسعة سيناريوهات رئيسية لاستخدام السيارات العائلية، منها التنقل اليومي، والنقل، والتخييم، والتسوق، والرياضة الخارجية، والسفر الطويل، والرحلات الحضرية والريفية. وأشار إلى أنه لا توجد أي سيارة حالية في السوق يمكنها تلبية جميع هذه الاحتياجات المعقدة والمتنوعة.

خلال الحفل، شارك ثلاثة مستخدمين من ماليزيا وإندونيسيا والمكسيك قصصهم عن أحلامهم البسيطة في سيارات مريحة للعائلة، ومتوازنة بين العمل والحياة، وتوفر مساحة للتعبير عن الذات.

قال تشنغ: "إن هذه الأصوات الحقيقية للمستخدمين هي التي قادتنا إلى ابتكار سيارة SUV متعددة المقاعد قابلة للتحول"، مؤكدًا أن احتياجات المستخدمين أصبحت المحرك الأساسي لتحول شيري من التركيز على "الوظائف" إلى التركيز على "السيناريوهات".

مركبة واحدة، ستة أوضاع: لتناسب كل جوانب الحياة

استجابةً لمطالب المستخدمين المتعلقة بالمرونة والرحابة والأداء القوي، قدمت شيري المفهوم المبتكر "6=1"، حيث يمكن من خلال إعادة ترتيب المقاعد وفصل الباب الخلفي تحويل السيارة إلى ستة تكوينات داخلية وخارجية مختلفة، تغطي 99٪ من سيناريوهات التنقل العائلي، لتصبح بمثابة "منزل متنقل" يجمع بين دفء العائلة وحرية الاستكشاف.

على المسرح، عرضت شيري ثلاث تكوينات من السيارة الجديدة:

وضع SUV العائلية الكبيرة (7 مقاعد): بطول 4.9 أمتار وارتفاع داخلي يبلغ 1284 ملم، مما يسمح حتى للأطفال بالوقوف داخلها، ويسهل على كبار السن الدخول والخروج منها.

وضع الشاحنة مزدوجة المقصورة (Double-Cab Pickup): بفضل الهيكل القابل للفك السريع، تتحول السيارة إلى شاحنة بحمولة 600 لتر مزودة بنقاط تثبيت وفواصل قابلة للتعديل لتلبية احتياجات النقل المتنوعة.

وضع التخييم (Camper Mode): يدعم مجموعة من الإكسسوارات مثل خيم السقف والمظلات الجانبية وشاشات الترفيه الخلفية ومصدر الطاقة الخارجي، مع قدرات طرق وعرة تتيح حرية التنقل والاكتشاف.

كما أعلن تشنغ أن شيري ستطرح في المستقبل أوضاعًا تحويلية إضافية ومجموعات إكسسوارات رسمية لتوسيع وظائف السيارة باستمرار.

الإبداع المشترك مع المستخدمين: نحو احتمالات بلا حدود

لا يمثل هذا الإطلاق مجرد عرض لمفهوم سيارة جديدة، بل هو نموذج تعاون مبتكر يغطي كامل دورة التطوير.

فقبل بدء الإنتاج التجاري، ستدعو شيري المستخدمين حول العالم للمشاركة في عملية الإبداع المشترك، من تصميم المزايا وضبط الأداء إلى اختيار الاسم وتخصيص بيئة الاستخدام، بحيث ينعكس رأي المستخدم مباشرة في المنتج النهائي.

منذ فبراير 2024، عمل فريق مكون من 20 خبيرًا لأكثر من 300 يوم في أبحاث ميدانية عبر الأسواق العالمية، جمعوا خلالها 1350 عينة مستخدم وأكثر من 40 ألف ملاحظة، لضمان أن يبقى المفهوم نابعًا من احتياجات العالم الحقيقي.

ومن خلال إطلاق مبادرة الإبداع المشترك عالميًا، اتخذت شيري خطوة واضحة بعيدًا عن أساليب البحث والتطوير المغلقة.

قال تشنغ سونغتشي: "بفضل احتياجات مستخدمينا الحقيقية، لم نعد نعيد تعريف شكل سيارات الـSUV فحسب، بل سنشاركهم في صياغة مستقبلها أيضًا."

تعكس هذه المبادرة الحيوية والابتكار التكنولوجي لشيري، وتؤكد سعيها نحو مستقبل أكثر إبداعًا وتخصيصًا في عالم التنقل. ومن المقرر أن تصل السيارة الجديدة إلى المستهلكين في الربع الثالث من عام 2026، لتؤكد شيري رسالتها:

"مستقبل التنقل لن يُحدَّد من قِبل العلامات التجارية فقط، بل سيُبتكر بالشراكة مع المستخدمين أنفسهم."

ومع اقتراب مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وقمة مستخدمي علامة شيري 2025 وإطلاق البيك أب KP11-CHERY، ستواصل الشركة تقديم تجارب متميزة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الموثوقة. كما أطلقت شيري خلال القمة مجموعة من الأنشطة المخصصة للمستخدمين لعلاماتها الفرعية مثل Chery، Exeed، OMODA & JAECOO، Lepas، وiCAUR — ترقبوا المزيد.ترقبوا المزيد.