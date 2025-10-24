تباطؤ انتاج شركة فورد للسيارات بعد حريق مصنع مورد للألومنيوم

واشنطن (د ب أ)

تواجه شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات تحديات أعمال لا تقتصر على رسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحسب، بل تشمل أيضا اضطرابات في الإمدادات ناجمة عن حريق اندلع في مصنع مورد للألومنيوم.

وقالت الشركة يوم الخميس عند عرض نتائجها الفصلية إن اختناقات الإمداد ستكلف ما بين 5ر1 مليار دولار و2 مليار دولار.

كما أعلنت فورد عن خطط لزيادة إنتاج شاحنات البيك آب الشهيرة من طراز إف - سيريس بمقدار 50 ألف وحدة العام المقبل، مما سيخلق ما يصل إلى ألف وظيفة.

وأدت سياسة ترامب التجارية العدوانية مع رسوم الاستيراد الجديدة إلى خفض أرباح فورد قبل احتساب الفوائد والضرائب بمقدار 700 مليون دولار في الربع الثالث. ومع ذلك، تجاوزت نتائج الشركة الفصلية توقعات السوق بشكل كبير.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 5ر50 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون إيرادات من قطاع السيارات تبلغ حوالي 43 مليار دولار، لكن فورد حققت 2ر47 مليار دولار. وقفز صافي الربح الفصلي من 900 مليون دولار في العام السابق إلى 4ر2 مليار دولار.

ونظرا لتخفيف الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية على الشركات المصنعة التي تنتج في الولايات المتحدة، تتوقع فورد حاليا أن تبلغ التكاليف المتعلقة بالرسوم لهذا العام 1 مليار دولار، انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 2 مليار دولار.

وظهرت مشاكل الإمداد في أعقاب حريق اندلع في سبتمبر/أيلول بمصنع في ولاية نيويورك تديره شركة نوفيليس، مورد الألومنيوم لشركة فورد.

وقالت فورد إنها تعمل مع نوفيليس وشركاء آخرين لسد فجوة الإمداد. وكانت الشركة قد استبدلت الفولاذ بالألومنيوم في العديد من مركباتها الأكبر لتقليل الوزن وتحسين الكفاءة.