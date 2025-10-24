بأقل من 700 ألف جنيه ..تعرف على أرخص سيارة لرينو في مصر

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة التجارية في مصر، السيارة نيسان نافارا البيك الآب بتخفيض بتراوح بين 120 ألف جنيه وحتى مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر نيسان نافارا للمستهلكي السوق المصري بنسختين، الأولى فردية الكابينة وتتوفر بفئة تجهيزات واحدة سعرها 1.280.000 جنيه، والنسخة الثانية من نافارا تأتي مزودجة الكابينه، وتقدم بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 3.775.000 جنيه للفئة الأولى، والثانية 4.725.000 جنيه، والثالثة بـ4.375.000 جنيه، والرابعة الأعلى تجهيزًا 5.175.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان نافارا الجديدة في مصر:

أداء قوي وخيارات متعددة

تعتمد نافارا الجديدة على محرك ديزل سعة 2.5 لتر تيربو، يولد في الفئات القياسية قوة 161 حصانًا مع عزم دوران 403 نيوتن/متر، بينما ترتفع القوة في فئات الكابينة المزدوجة الأعلى (SE وLE) لتصل إلى 187 حصانًا مع عزم 450 نيوتن/متر.

ويتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي من 6 سرعات في معظم الفئات، إلى جانب خيار ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات للفئات الأعلى تجهيزًا.

حمولة وأبعاد متنوعة

تقدم نيسان نافارا قدرة تحميل تصل إلى 1182 كجم تقريبًا في نسخة Single Cab الكابينة المفردة، لتناسب طبيعة الأعمال والنقل التجاري، بينما تأتي نسخة Double Cab الكابينة المزدوجة بقدرة تحميل تصل إلى 1200 كجم تقريبًا، مع توفير مقاعد خلفية عملية لعدد أكبر من الركاب.

أنظمة أمان متطورة

زودت نيسان نافارا الجديدة بمجموعة من تقنيات الأمان تشمل نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، نظام التحكم الديناميكي في الثبات (VDC)، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات. كما تتوفر كاميرا خلفية وحساسات ركن في الفئات الأعلى، لتسهيل القيادة في المدن والمناطق المزدحمة.

تجهيزات داخلية وراحة

على مستوى المقصورة، ركزت نيسان على تحسين مستوى العزل الصوتي وجودة المواد، خصوصًا في نسخة الكابينة المزدوجة، التي تأتي أيضًا بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق في الفئات الكاملة، مع تجهيزات إضافية تعزز من تجربة القيادة اليومية.

