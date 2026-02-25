إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:46 ص 25/02/2026

السمك البلطي

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، بينما انخفضت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و71 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا، بزيادة 50 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

