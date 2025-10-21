تفريغ البنزين وزيادة ضغط الإطارات| كيف تجهز الدراجة النارية قبل الشتاء

برلين - (د ب أ):

مع اقتراب حلول فصل الشتاء ينبغي تجهيز الدراجات النارية لفترة البيات الشتوي باتخاذ بعض التدابير المهمة، وذلك كي يبدأ الموسم الجديد في الربيع دون مشكلات.

تنظيف شامل

وأوضحت مجلة السيارات (أوتو جاتسيته) أن التنظيف الشامل للدراجة النارية يعد خطوة أساسية قبل تخزينها؛ نظرا لأن الأتربة والأوساخ تمتص الرطوبة وتسرع من عملية التآكل.

ولهذا الغرض، يفضل استخدام إسفنجة مبللة بدلا من أجهزة الغسيل بالضغط العالي، التي قد تتلف الحشوات والمحامل.

وبعد التنظيف، يمكن رش زيوت أو شحوم مقاومة للتآكل على الأجزاء الحساسة. وينصح أيضا بجولة قصيرة لتجفيف الدراجة بالكامل وإزالة أي رطوبة متبقية في الزوايا.

العناية بالسلسلة والمحرك

كما يجب تنظيف سلسلة القيادة باستخدام بخاخ خاص أو الكيروسين وفرشاة ناعمة، ثم تجفيفها وإعادة تشحيمها. وإذا كان من المقرر إجراء تغيير للزيت، فيفضل تنفيذه قبل التخزين؛ لأن الزيت الجديد خالٍ من الرواسب والأحماض الضارة. أما في المحركات المبردة بالماء، فينصح بفحص مستوى مادة مضاد التجمد لضمان الحماية من الصقيع.

العناية بالبطارية

وتعد البطارية من أكثر الأجزاء عرضة للمشكلات في الشتاء. ويتمثل الحل الأفضل في استخدام شاحن ذكي أو جهاز صيانة بطارية يحافظ على شحنها دون الحاجة إلى فكها.

وفي حال خلع البطارية، فيجب تخزينها في مكان بارد وجاف. وفي حالة الدراجات الكهربائية، فإنه ينبغي تخزين البطارية بنسبة شحن تقارب 60% ومتابعة حالتها من وقت لآخر.

الوقود والإطارات

وقبل تخزين الدراجة النارية ينبغي ملء خزان الوقود وفحص ضغط هواء الإطارات، مع العلم بأن زيادة الضغط بنحو 0.5 بار تساعد على تجنب تلف الإطارات أثناء فترة التوقف.

وإذا كانت الدراجة مزودة بحامل مركزي، فيفضل تثبيتها عليه لتخفيف الضغط على الإطارات. أما في حال عدم توفر الحامل، فيستحسن تحريك الدراجة مرة شهريا لتجنب ظهور بقع ضغط على الإطارات.

وفي الدراجات ذات خزان الوقود المعدني، ينصح بملء الخزان حتى الحافة لتقليل خطر تكون الصدأ من الداخل. ومع المحركات المزودة "بالكربراتير"، ينبغي تفريغ غرف العوام من الوقود، وذلك عبر إغلاق صمام البنزين بعد آخر رحلة وترك المحرك يعمل حتى يتوقف ذاتيا. ويمكن أيضا تفريغ الغرف يدويا عبر مسمار التصريف لتجنب تراكم الرواسب في نظام الوقود.

مكان تخزين مناسب

ينبغي تخزين الدراجة النارية في مرآب جاف وجيد التهوية. وعند تركها في الهواء الطلق، يُنصح بتغطيتها بغطاء قابل للتهوية ومقاوم للماء يمتد حتى الأرض. وفي الأيام المشمسة، من المفيد رفع الغطاء لفترة قصيرة لتهوية الدراجة ومنع تراكم الرطوبة.

كما يستحسن مراجعة تعليمات الشركات المصنعة لأجهزة حساسات ضغط الإطارات أو أنظمة الإنذار قبل التخزين.