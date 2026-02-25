إعلان

طائرة عسكرية أمريكية تصطدم بحاجز طريق في الفلبين وإصابة 5 أفراد

كتب : مصراوي

10:49 ص 25/02/2026

أرشيفية

أ ب

ذكر مسؤولون فلبينيون اليوم الأربعاء، أن طائرة عسكرية أمريكية تقل خمسة أفراد أمريكيين اصطدمت بحاجز خرساني أثناء محاولتها الإقلاع من طريق خلال تدريب طارئ في إقليم بشمال الفلبين، مما أسفر عن إصابة جميع من كانوا على متنها.

ونقل الطيار واثنان آخران من أفراد الطاقم الأمريكي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد حادث وقع بعد ظهر أمس الثلاثاء، على طريق جانبي خرساني في بلدة لاواك بإقليم بانجاسينان. وأفادت الشرطة في تقرير أولي بأن اثنين آخرين من المصابين تلقيا العلاج في الموقع.

وأفاد ثلاثة مسؤولين فلبينيين لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، بأن التدريب الذي تضمن هبوط وإقلاع طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأمريكي في "منطقة هبوط بديلة" كان مخططا له ومنسقا بالكامل مع السلطات المدنية والشرطية والعسكرية الفلبينية، مضيفين أن سبب الحادث قيد التحقيق. وتحدث المسؤولون الثلاثة إلى أ ب، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنه غير مخول لهم بالحديث علنا بشأن الحادث.

وقال أحد المسؤولين الثلاثة إن الطائرة تمكنت من الهبوط خلال "النشاط الخاضع للإشراف" لكنها انحرفت أثناء الإقلاع، مضيفا أن هذا التدريب الفريد ضروري لتجهيز القوات العسكرية لجميع أنواع الطوارئ، بما في ذلك عندما تصبح المطارات والممرات العادية غير قابلة للوصول إليها أثناء الأعاصير والزلازل.

طائرة عسكرية أمريكية اصطدام طائرة عسكرية بحاجز الفلبين

