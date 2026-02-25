

وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذا آمنا خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية بعد أن ألغت المحكمة العليا مجموعة كبيرة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 01:59 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5174.76 دولارا للأوقية "الأونصة".

وأنهى المعدن النفيس جلسة التداول السابقة منخفضا بأكثر من 1%، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 5192.20 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم، إن عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، يواصلان تعزيز جاذبية الذهب، وإلى حد ما الفضة أيضا.

وبدأت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، تحصيل رسوم جمركية مؤقتة جديدة نسبتها 10 % على الواردات من دول العالم، لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال إن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15%، مما أثار حالة ضبابية حول سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة.

وأشار مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وتُظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، أن الأسواق تتوقع حاليا خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس 3 مرات هذا العام.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إن من المقرر عقد الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة غداً الخميس في جنيف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 88.23 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2.1% إلى 2212.72 دولارا، وزاد البلاديوم 1.4% إلى 1793.68 دولار، وفقا للغد.