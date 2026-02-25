إعلان

بروتوكول بين المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز التعاون

كتب : منال المصري

10:44 ص 25/02/2026

أحمد كجوك

شهد أحمد كجوك، وزير المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك والمستمر للاستفادة من قدرات وإمكانات مركز المعلومات.

وقَّع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، بحضور ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومن مركز المعلومات: الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وحازم جمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتورة خديجة عرفة، رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"؛ لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية ودعم مسار التبسيط وتحسين الخدمات والتواصل مع المواطن والمستثمر، حيث نستهدف الاستفادة من الخبرات البحثية القوية فى تحليل وقياس أثر مبادراتنا على أرض الواقع؛ لضمان تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

وأضاف الوزير، أننا حريصون على توظيف القدرات التكنولوجية فى تطوير وتيسير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال.
وشار إلى أننا نستهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين بمزيد من الشرح والإيضاح والمتابعة والتقييم لضمان استمرار التطوير.

وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن توظيف قدراتنا البحثية والتكنولوجية فى خدمة ""متخذي القرار" من أهم أولوياتنا، حيث نستهدف توجيه خبراتنا وقدراتنا لدعم "صنَّاع القرار". والإسهام فى التأثير الإيجابى فى السياسات والخدمات.

وأشار إلى أنمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارتعد المؤسسة الحكومية الأقوى من حيث القدرات البحثية التي تصل إلى 400 باحث متخصصين في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الجوهري أن المركز يعمل بشكل منتظم على تقديم الدعم والمساندة لمتخذي القرار في كافة مواقعهم وباختلاف تخصصاتهم، من خلال إتاحة المعلومات والتحليلات الحديثة، وأن ما تحقق من نقلة نوعية في قدرات وإمكانات المركز خطوة لخدمة مؤسسات الدولة بالكامل ودعم الحكومة في تنفيذ خططها.


وأكد الجوهري أن تطلعات المركز في الفترة المقبلة هي التوسع في مثل هذه البروتوكولات مع باقي الجهات والوزارات، فى خطوة ترسخ دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز تميز "Center of Excellence" ومقدم خدمة "Service Provider" للحكومة بالكامل.

أحمد كجوك وزير المالية وزارة المالية

