فولفو تطلق سيارتها ES90 الكهربائية الفارهة.. أسعار ومواصفات

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة فولفو عن إطلاق سيارتها ES90 الكهربائية الفارهة مع مطلع العام الجديد نظير سعر يبدأ من 71 ألف و990 يورو لتشعل نار المنافسة مع مرسيدس EQE وبي إم دبليو i5 وأودي A6 e-tron وتسلا Model S.

وأوضحت الشركة السويدية أن سيارتها ES90 الصالون الفاخرة تأتي بطول يبلغ نحو 5 أمتار، وتعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 245 كيلووات/333 حصان أو محركين كهربائيين بقوة 500 كيلووات/680 حصان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كلم/س.

مدى سير كبير

وتعتمد السيارة ES90 الكهربائية على تقنية 800 فولت، وتتوفر لها بطاريات بسعة 92 أو 106 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير كبيرا يصل في أفضل الأحوال إلى 700 كلم.

ونظرا لأنه يتم شحن السيارة بقدرة تصل إلى 350 كيلووات، فإنه يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% في غضون 20 دقيقة، وبالتالي يمكن توفير الطاقة اللازمة لقطع مسافة تصل إلى 300 كلم في 10 دقائق فقط.