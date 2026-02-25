بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفيت فتاة بمحافظة بورسعيد في ظروف غامضة، خلال زيارتها برفقة أسرتها إلى منزل أسرة خطيبها بمنطقة الجنوب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة الفتاة فاطمة ياسر خليل، في ظروف غير واضحة، أثناء وجودها مع أسرتها في منزل خطيبها.

وعلى الفور، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الفحص.

مبيت اضطراري وتحريات أولية

وكشفت التحريات الأولية – التي لا تزال قيد الاستكمال – أن الفتاة كانت مخطوبة منذ عدة أشهر، وتوجهت برفقة أسرتها إلى منزل أسرة خطيبها في زيارة عائلية. ونظرًا لبعد المسافة وصعوبة المواصلات، قررت الأسرتان المبيت داخل المنزل.

وأضافت التحريات أن الأسرة استيقظت لتفاجأ بعدم وجود الفتاة، حيث تبين أنها خرجت برفقة إحدى قريبات خطيبها، التي عادت لاحقًا دونها. وبعد البحث، تم العثور على جثمانها داخل الشقة التي كان من المقرر أن تنتقل إليها بعد الزواج، وبحول رقبتها "إيشارب".

تكثيف أمني لكشف الملابسات

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال مناقشة الشهود من الأسرتين، وسكان محيط العقار، إلى جانب فحص كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، تمهيدًا للوصول إلى الحقيقة كاملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.