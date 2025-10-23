أسعار ومواصفات إم جي ZS الجديدة بعد التخفيضات الأخيرة

تقدم شركة منصور إم جي للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة MG في مصر، السيارة ZS كروس أوفر العائلية متعددة الاستخدامات 2026 بتخفيض 60 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تباع إم جي ZS الجديدة بأسعار تبدأ من 930.000 جنيه للفئة الأولي، ونسخة الفيس ليفت سعرها 1.050.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

تعتمد إم جي ZS Luxury على محرك بسعة 1.5 لتر، يولّد 120 حصانًا عند 6,000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن متر عند 4,500 دورة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT يوفر تجربة قيادة سلسة وموفرة للوقود. وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على الترحال دون توقف متكرر

تبلغ أبعاد السيارة 4.323 مم للطول، و1.809 مم للعرض، و1.653 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.585 مم، ما يوفر رحابة داخلية مريحة للركاب. ويبلغ الوزن الفارغ 1.318 كجم، ما يساهم في تحقيق توازن مثالي بين الثبات والانسيابية

فيما يتعلق بالأمان، تأتي MG ZS بمجموعة متكاملة من أنظمة الحماية تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام فرامل متطور(HAZ(ABS + EBD + CBC + ARP + HDC + ، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ومثبتات ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام منع تشغيل المحرك للسرقة (Immobilizer)، لتأمين أعلى مستويات السلامة لجميع الركاب