20 صورة للنسخة الأصغر من تويوتا "لاند كروزر" بعد الكشف عنها رسميًا

كشفت شركة تويوتا موتورز عملاق صناعة السيارات اليابانية، عن تفاصيل النسخة الأحدث والأصغر حجمًا من سيارة الأراضي الوعرة "لاند كروزر" Land Cruser الرياضية متعددة الاستخدامات.

يأتي الكشف عن تويوتا لاند كروزر FJ الجديدة بعد أكثر من سبعين عامًا من انطلاقها لأول مرة عام 1951 تحت اسم Toyota BJ حيث كانت أول سيارة تصل إلى المحطة السادسة من جبل فوجي.

تواصل "تويوتا لاند كروزر" مسيرتها حول العالم، ومع مبيعات تراكمية تجاوزت 12.15 مليون سيارة في أكثر من 190 دولة، أصبحت لاند كروزر أحد أعمدة علامة تويوتا وأيقونة للمتانة والثقة على مدى سبعة عقود.

وتنضم الفئة FJ الجديدة إلى عائلة لاند كروز التي تتكون من ثلاث سلاسل رئيسية: فئة Station Wagon الممثلة حاليًا بالجيل 300، والفئة Heavy-Duty ذات التحمل العالي (الجيل 70)، ثم الفئة 250 التي أعادت السيارة إلى جذورها في عام 2024 بتصميم بسيط ومتين يلائم مختلف أنماط الحياة.

أما لاند كروز FJ تقدم بحسب وصف الشركة المصنعة، مفهومًا جديدًا يجمع بين "الحرية والمرح"، مع الحفاظ على جوهر السيارة في الاعتمادية والأداء على الطرق الوعرة.

من حيث التصميم الخارجي، تأتي FJ بشكل مربع يعكس هوية لاند كروزر الكلاسيكية، مع هيكل مستطيل الحواف وخطوط مشدودة تمنحها مظهرًا قويًا وممتعًا. كما يمكن إزالة أجزاء من الصدامات الأمامية والخلفية واستبدالها بسهولة، ما يعزز القابلية للتخصيص والإصلاح.

يبلغ طول السيارة 4.575 مترًا وعرضها 1.855 مترًا وارتفاعها 1.96 مترًا، مع قاعدة عجلات قصيرة 2.58 مترًا توفر مرونة عالية في المناورة.

تعمل السيارة الجديدة بمحرك 2.7 لتر بنظام 4WD جزئي يولد 163 حصانًا و246 نيوتن متر من العزم، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

أما المقصورة، فتعتمد تصميمًا أفقيًا للوحة العدادات يسهل رؤية وضع السيارة أثناء القيادة، مع أدوات تحكم واضحة وشاشة مركزية تقلل من تشتت السائق. كما تتمتع السيارة برؤية أمامية ممتازة بفضل انخفاض لوحة القيادة وخط النوافذ.

تأتي السيارة مزودة بحزمة Toyota Safety Sense للسلامة النشطة، وتستند إلى منصة IMV المعروفة بقوتها، لتوفر ارتفاعًا مناسبًا عن الأرض وزوايا اقتراب وانطلاق قوية، مما يمنحها أداءً على الطرق الوعرة يماثل الجيل 70.

ومن المخطط أن تكون تويوتا Land Cruiser FJ واحدة من نجمات معرض اليابان الدولي للتنقل، والمقرر انعقاده في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر المقبل.