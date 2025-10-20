المغرب يغزو أوروبا بسياراته.. ويستهدف إنتاج سيارتين كل دقيقة - تقرير

تواصل صناعة السيارات في المملكة المغربية خطواتها المتسارعة، وتنهل من الحصة العالمية للعديد من الدول الصناعية الكبرى لا سيما تخطيها دول مثل إيطاليا واليونان وفنلندا في تصدير السيارات.

وشهدت السنوات القليلة الماضية غزو السيارات المصنعة على الأراضي المغربية أسواق دول أوروبا وفي مقدمتهم اسبانيا التي تعد الشريك التجاري الأبرز للمغرب بالقارة العجوز حيث استوردت الأخيرة سيارات تامة الصنع من المغرب بـ701.7 مليون دولار خلال عام واحد.

وعن صناعة السيارات المغربية أفاد تقرير لبرنامج "Business" المذاع عبر فضائية سكاي نيوز عربية بأن مصانع السيارات تنتج خلال العام الجاري نحو 4 سيارات كل ساعة تقريبًا، كما تسير عمليات التصدير بوتيرة متسارعة.

وأشار تقارير لموقع "Automotive Logistics" أن المغرب صدر إلى أوروبا في عام 2023 أكثر من 536 ألف سيارة جاهزة، بقيمة تجاوزت 15 مليار يورو، ما يجعلها أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي خارج القارة.

وبحسب البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، بلغ إجمالي إنتاج السيارات في المغرب عام 2023 نحو 535.825 وحدة، مقارنة بـ464.864 وحدة في عام 2022، ما يعكس نموًا سنويًا يقارب 15%.

وتشير تلك الأرقام إلى أن المملكة المغربية تمتلك كل الأدوات التي تؤهلها إلى التحول لمركز صناعي إقليمي ينافس بعض الدول الأوروبية في وتيرة الإنتاج وحجم الصادرات.

ويستند هذا النجاح إلى استراتيجية حكومية طويلة المدى تستهدف جعل قطاع السيارات أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير منظومة الموردين المحليين، وتوسيع الطاقة الإنتاجية التي بلغت نحو 700 ألف سيارة سنويًا، بحسب معطيات وزارة الصناعة المغربية المنشورة عبر موقع الدبلوماسية المغربية الرسمية.

كما أسهمت المناطق الصناعية الكبرى مثل منصة "طنجة المتوسط" والقنيطرة الصناعية في تعزيز موقع المغرب على خريطة الصناعات الموجهة للتصدير، بفضل قربها من أوروبا وتطور بنيتها التحتية.

هذا وتسعى المغرب بحلول عام 2030 إلى زيادة إجمالي إنتاج السيارات السنوي ليصل إلى مليون سيارة أي بواقع سيارتين تقريبًا كل دقيقة، بينما تؤكد مصادر إلى بلوغ رقم 2 مليون سيارة بحلول نفس العام، وذلك بهدف تعزيز مكانتها كمنصة عالمية لصناعة السيارات.

وبالرغم من هذا التقدم، تواجه الصناعة المغربية تحديات تتعلق بالتحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى تقلبات الطلب الأوروبي وضغوط التنافس مع مراكز الإنتاج في شرق أوروبا وشمال إفريقيا.

ويرى مراقبون أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب زيادة نسب المكون المحلي وتطوير منظومة البحث والتطوير لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية داخل البلاد.

