45 ألف جنيه تخفيض بأسعار السيارة التجارية الأكثر مبيعًا في مصر

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار أرخص سيارات سكودا في مصر

تراجع أسعار بيجو 408 موديل 2026 حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل

بيجو 3008 الجديدة تتفقد 100 ألف جنيه من سعرها في مصر

125 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بيجو 5008 الجديدة في مصر

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، تخفيضًا بقيمة 45 ألف جنيه بأسعار بعض فئات السيارة الدبابة بيك آب موديل 2026 خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية، تراجعت أسعار بعض فئات شيفرولية TFR بيك آب الشهيرة بـ"الدبابة" والمصنعة محليًا إلى 970.000 جنيه للفئة Box الأولى بدلًا من 1.015.000 جنيه.

وتقدم الفئة AC الثانية الأعلى تجهيزًا من السيارة التجارية موديل 2026 بـ1.070.000 جنيه.

تأتي الدبابة بتجهيزات جديدة أبرزها حزمة السلامة المتطورة، التي تشمل وسائد هوائية مزدوجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع الفرامل إلكترونيا (EBD)

شيفرولية الدبابة تأتي مصممة خصيصا للطرق والاستخدام في مصر، وتشمل أكثر من 60% من المكون المحلي من خلال قاعدة كبيرة من الموردين في مصر.

تتوفر الدبابة الجديدة بتصميم مطور وأداء متميز علي الطريق بتصميم خارجي أنيق بفضل الشبكة الأمامية والفوانيس الإنسيابية، تتوفر في ألوان الأبيض والأحمر والأخضر.

كما تأتي الدبابة بمحرك تربو ديزل 2499 سي سي من 4 اسطوانات صف واحد، كامة مفردة علوية بقوة 79 حصان و176 نيوتن من عزم الدوران عند 3900 لفة متصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات

تمتلك السيارة الجديدة بمعايير أمان تشمل نظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS) توزيع فرامل الكتروني (EBD) وسائد هوائية أمامية مزدوجة

أما كماليات الدبابة تأتي بتكييف هواء ، جهاز انذار، دخول عن بعد بالريموت كنترول ، سنترلوك (قفل ابواب مركزي)، باور ستيرينج، راديو MP3+USB+AUX .، شاشة تعمل باللمس، كاميرا خلفية، مصابيح الهالوجين ومصابيح الضباب.

وبحسب المعلن من شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، تقدم الدبابة الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات / 150,000 كيلومتر أيهما أقرب.

يذكر أن شيفروليه TFR بيك آب التجارية احتلت صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال النصف الأول من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 249% على أساس سنوي. بحسب وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية.

اقرأ أيضًا:

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

أثارت تفاعلا.. سيارة هيونداي إلنترا MD وسط موكب الرئاسة في شرم الشيخ

أرخص سيارة في العالم.. هل تقدم في مصر؟

ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة