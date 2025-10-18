بعد ارتفاع أسعاره.. 5 أخطاء شائعة تزيد من استهلاك البنزين بسيارتك

كتب - محمد جمال:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي وذلك على النحو التالي:

وشملت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود كافة المنتجات، والتي جاءت على النحو التالي؛ ارتفع بنزين 80 اليوم من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا، و ارتفع السولار اليوم من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر.

فيما سجل سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر بزيادة 2.00 جنيه للتر، أما بنزين 92 اليوم فقد ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر، بينما سجل غاز تموين السيارات قيمة 10 جنيهات للمتر المكعب.

وفى هذه الأجواء يبحث الكثير من مالكي السيارات عن طرق تجنبهم الاستهلاك الزائد للوقود بهدف توفير النفقات المالية الباهظة، خاصة فى تلك الأزمات التي يمر بها العالم وخاصة السوق المحلي.

وكثيرا من قائدي السيارات يرتكبون أخطاءًا فادحة أثناء القيادة تتسبب في زيادة استهلاك الوقود بدون علم أو دراية؛ ويأتي أبرز هذه الأخطاء ما يلي:

القيادة السريعة

القيادة على سرعات مرتفعة جداً ولمسافات طويلة يرفع من معدل استهلاك الوقود، وينصح الخبراء بقيادة السيارة بسرعة لا تزيد عن 100 كلم في الساعة.

الضغط بقوة على دواسة الوقود

عند الضغط بقوة على دواسة الوقود تقوم المضخات بضخ كميات عالية من البنزين، وتحترق نسبة كبيرة منه، وينصح الخبراء بالقيادة الهادئة وبصورة سلسة.

الحمولة الزائدة

تتسبب الحمولة الزائدة للسيارة في العديد من الإضرار لها، ومنها تلف الإطارات وزيادة الحمل على المحرك، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود.

إنخفاض ضغط الإطارات

إنخفاض ضغط الهواء داخل الإطار حتى وإن كان بمقدار بسيط جداً بنسبة 2-3% مثلا يرفع من استهلاك الوقود بنسبة كبيرة.

فتح النوافذ

تعد النوافذ المفتوحة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء أثناء سير السيارة، بالتالي يعمل ذلك على زيادة معدلات استهلاك المحرك للوقود في السيارة.