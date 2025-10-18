للمقلبين على الشراء.. أرخص سيارة جديدة تقدمها "تويوتا" في مصر

بعد ارتفاع أسعاره.. أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر تبعدك عن محطات البنزين

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة تويوتا كورولا موديل 2026 سيدان العائلية كأرخص سيارة جديدة للعلامة بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم تويوتا كورولا 2026 بأسعار رسمية تبدأ من 1.300.000 جنيه للفئة Active، والفئة Comfort بـ1.400.000 جنيه، والفئة Smart سعرها الرسمي 1.500.000 جنيه.

أما الفئة Smart المزودة بسقف بانورامي سعرها الرسمي 1.600.000 جنيه، بينما سعر الفئة Elegance الأعلى تجهيزًا من كورولا تباع مقابل 1.650.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات تويوتا كورولا بمصر:

تعتمد تويوتا كورولا الجديدة على محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

