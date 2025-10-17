بعد ارتفاع أسعاره.. أقل سيارة استهلاكًا للوقود في مصر

فولكس فاجن تايرون تظهر في مصر لأول مرة في هذا الموعد؟

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على سعر هيونداي توسان 2020 في مصر

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة تقدمها "أوبل" في مصر

بعد ارتفاع أسعاره.. أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر تبعدك عن محطات البنزين

كتب - محمد جمال:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي وذلك على النحو التالي:

وشملت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود كافة المنتجات، والتي جاءت على النحو التالي؛ ارتفع بنزين 80 اليوم من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا، و ارتفع السولار اليوم من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر.

فيما سجل سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر بزيادة 2.00 جنيه للتر، أما بنزين 92 اليوم فقد ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر، بينما سجل غاز تموين السيارات قيمة 10 جنيهات للمتر المكعب.

وبعد زيادة أسعار البنزين يبحث الكثيرين في السوق المحلي عن أوفر سيارة استهلاكًا للوقود بالسوق المصري، بهدف توفير النفقات المالية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أرخص سيارة في مصر موفرة في استهلاك الوقود:

تعد سوزوكي ألتو أرخص سيارة حديثة بالسوق المصري وأقل سيارة استهلاكا للوقود إذ تستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر وتتوفر بخزان وقود 35 لتر وسرعتها القصوى 130 كم ساعة.

تعتمد سوزوكي ألتو على محرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا بنظام حقن إلكتروني وجر أمامي ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تتميز ألتو الجديدة بعدد من تجهيزات الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وإنذار لربط حزام الأمان، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل أمان خلفي.

يمكن شراء سوزوكي ألتو موديل 2020 بمتوسط سعري 300 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي.

اقرأ أيضًا..

بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

تخفيض أسعار هافال H6 الجديدة بقيمة 44 ألف جنيه بمصر

في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه