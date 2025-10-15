قبل نهاية العام.. لينك آند كو تستعد لإطلاق 03 الجديدة لأول مرة بمصر

انخفاض أسعار أرخص سيارات سكودا الجديدة في مصر حتى 150 ألف جنيه

تستعد شركة عز العرب للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة لينك آند كو (Lynk & Co) التجارية، للكشف عن لينك آند كو 03 الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري قبل نهاية العام 2025 الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات لينك آند كو 03 قبل طرحها في مصر رسميًا:

تعتمد السيارة لينك آند كو 03 موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، سعة 2000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 265 حصانًا، و380 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مزود بناقل حركة أتوماتيك 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 5.7 ثانية.

أما بالنسبة للأبعاد الخارجية، تأتي لينك آند كو 03 بطول 4,684 مم، وعرض 1,843 مم، وارتفاع 1,460 مم، وطول قاعدة العجلات 2,730 مم، وزن السيارة 1,560كجم.

زودت لينك آند كو 03 بتجهيزات داخلية مميزة أبرزها شاشة عرض رقمية للعدادات قياس 12.3 بوصة، وشاشة أخرى لعرض الوسائط المتعددة 12.8 بوصة، تدعم خاصية آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

تتميز المصابيح الأمامية في لينك آند كو 03 بتصميم متداخل مع الشبكة الأمامية، ما يضمن رؤية جيدة على الطرقات ليلًا، والتصميم المتداخل يضيف لمسة من الجاذبية مع أناقة للواجهة الأمامية، مع توفر ضبط تلقائي لارتفاع المصابيح الأمامية.

