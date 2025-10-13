بعد انخفاض أوسترال الأغلى.. أسعار جميع سيارات رينو المتوفرة بمصر

هل تمارس فولفو XC90 ضغطًا على هذه السيارات في مصر بعد تخفيض سعرها؟

قبل ساعات، أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة أوسترال موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV متوسطة الحجم خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتراجعت أسعار رينو أوسترال الجديدة وفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية بقيمة 230 ألف جنيه مصري، وأصبحت أسعارها الجديدة تبدأ من مليون و 400 ألف جنيه، ومليون و 570 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة مليون و 630 ألف جنيه.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أسعار جميع سيارات رينو في مصر:

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت الجديدة خلال يناير الجاري بسعر رسمي يبدأ من جديد يبدأ من 699.000 جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية 799.000 جنيه.

رينو كارديان

تقدم كارديان 2026 في السوق المصري، بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

رينو داستر

تتوفر رينو داستر 2026 في السوق المصري بثلاث فئات تبدأ من 1.150.000 جنيه للفئة الأولى، و 1.240.000 جنيه للفئة الثانية، و 1.320.000 جنيه للفئة للثالثة.

رينو ميجان

تبدأ أسعار رينو ميجان 2026 خلال أكتوبر الجاري من 1.090.000 جنيه للفئة الأولى Dynamic بمحرك 1.6 L، أما الفئة Signature الثانية من ميجان سعرها الرسمي 1.190.000 جنيه بمحرك 1.6 L، والفئة الثالثة بمحرك 1.3 L Signature turbo سعرها الرسمي 1.290.000 جنيه.