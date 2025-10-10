استمرار تراجع مبيعات سيارات أودي خلال العام الحالي

ميونيخ - (د ب أ):

أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة في سوق السيارات الصينية على مبيعات شركة أودي الألمانية للسيارات الفارهة.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إن مبيعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت حوالي 18ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 8ر4% سنويا.

في الوقت نفسه انخفضت نسبة التراجع خلال الأشهر التسعة الأولى عن نسبة التراجع في النصف الأول من العام الحالي والتي كانت 9ر5%. وتراجعت مبيعات أودي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6ر2%.

وتراجعت مبيعات أودي في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 9% سنويا إلى 434435 سيارة. وتعتبر الصين أكبر سوق لسيارات أودي في العالم.

كما تعاني شركات صناعة السيارات الألمانية الأخرى من منافسة شرسة في الصين، مع طرح الشركات الصينية سيارات بأسعار مخفضة مقارنة بالسيارات الألمانية. وتأمل أودي أن تحدث الطرازات المُصممة خصيصًا للسوق الصينية، والتي طُرحت في الصيف، تأثيرًا تدريجيًا على حجم المبيعات.

ومع ذلك، خسرت أودي أيضًا 1ر5% من مبيعاتها في أمريكا الشمالية، حيث باعت 155644 سيارة فيها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وأرجعت الشركة باللوم على البيئة الصعبة هناك التي خلقتها التعريفات الجمركية.

في أوروبا، انخفضت مبيعات أودي بنسبة 2ر4% لتصل إلى 340601 سيارة، لكن الشركة قالت إن هناك زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة من أوروبا الغربية.

كان الوضع أكثر إيجابية بكثير بالنسبة للسيارات الكهربائية. حيث زادت مبيعات أودي من السيارات الكهربائية بنسبة 41% سنويا إلى 163433 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وفي الربع الثالث وحده، بلغت الزيادة ما يقرب من 59%. وهذا يعني أن أودي تقلل الفجوة بشكل كبير مع منافستها البافارية بي.إم.دبليو.

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الكبير في الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا وبقية أوروبا وأمريكا الشمالية. ومع ذلك، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير في الصين، بنحو 18%.