لخطورتها على المشاة.. استدعاء أكثر من 23 ألف سيارة شيفرولية إيكونيكس

نيويورك - (د ب أ):

استدعت جنرال مورتورز 23.700 مركبة، وفقا لإشعار استدعاء أرسلته عبر الإنترنت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء.

واستدعت جنرال موتورز مركبات معينة من طراز "شيفرولية إيكونيكس" الكهربائية 2024. وقد لا يكون النظام الصوتي لتحذير المشاة يصدر صوتا بفارق كاف يميز بين إيقاف السيارة وتحركها بسرعة منخفضة.

وعلى هذا النحو لا تفي هذه المركبات بمتطلبات المعيار الاتحادي لأمن المركبات رقم 141 المتعلق بـ"الحد الأدنى لمتطلبات الصوت للسيارات الهجينة والكهربائية".

وقد يتسبب عدم إصدار المركبة لصوت كاف في عدم ملاحظة المشاة لاقتراب مركبة مما يزيد من خطر الإصابات.

