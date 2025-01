ترامب يركب "الوحش" من جديد بعد أربعة أعوام.. التفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على كرسي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في ولاية ثانية وأخيرة، عائدًا إلى سدة الحكم بعد أربعة أعوام من ولايته الأولى التي استمرت بين عامي 2016 و2020.

عودة ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى تحدث ضجيجًا دوليًا، وخاصة في ظل تصريحاته التي لا تنقطع عن اتجاهه لتغيير وجه العالم وإعادة الولايات المتحدة إلى قمة العالم.

ومع تنصيبه رسميًا، تعود إلى ترامب كل امتيازات رئيس الدولة الأولى والأقوى في العالم، ومن تلك الامتيازات الطائرة "Air Force One" الرئاسية والسيارة "The cadillac one" الرئاسية.

يذكر أن ترامب كان أول رئيس أمريكي يستقل "The cadillac one" والتي يطلق عليها "الوحش"، وذلك خلال فترة رئاسته الأولى حيث تم استبادلها بالسيارة الرئاسية "Cadillac One" التي استخدمها الرئيس الأسبق باراك أوباما.

السيارة "الوحش" تم الكشف عنها لأول مرة في 2018 وطورتها شركة جنرال موتورز الأمريكية، وتعد بحسب صحيفة "أوتوويك" الأمريكية "تحفة تكنولوجية" ودفاعية.

توفر السيارة "الوحش" الحماية القصوى للرئيس، فهي مزودة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب.

تتميز إطارات السيارة غير القابلة للثقب بأنها مزودة بحلقات فولاذية، وتتيح لها الاستمرار في القيادة حتى بعد تضرر الإطارات الخارجية.

صنعت النوافذ المضادة للرصاص من 5 طبقات من الزجاج والبولي كربونات، وهي مغلقة بالكامل باستثناء نافذة السائق ولمسافة 3 بوصات فقط.

إلى جانب النوافذ المضادة، فإن الأبواب مضادة أيضًا للرصاص، وهي مصفحة بسمك 8 بوصات ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.

سيارة "الوحش" مدججة بأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز وأكياس تحتوي على أكياس دم الرئيس وذات عامل رايزيسي سلبي، فضلًا عن مضخة للأكسجين للحالات الطارئة.

تمتلك السيارة أسلحة رشاشة تعمل بواسطة الضخ، كما ثبت عليها قاذفات قنابل الغاز، وهي مزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها، ونظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.

صنع هيكل السيارة من الفولاذ والألمونيوم والتيتانيوم والسيراميك، وهو معزز بصفائح فولاذية أسفل السيارة لحمايتها من الألغام والقنابل.

تعمل السيارة بمحرك V8 ويبلغ طولها الإجمالي 5.5 متر وعرضها 1.7 مترًا وتتسع مقصورتها الخلفية إلى 5 ركاب بمن فيهم الرئيس الأمريكي، ويفصل بين المقاعد الخلفية والجزء الأمامي حاجز زجاجي يمكن لترامب فقط التحكم به.

يصل وزن السيارة الوحش 9 أطنان وذلك بسبب تجهيزات الأمان الإضافية وأنظمة التصفيح المضادة للرصاص والقنابل.

تبلغ التكلفة الإنتاجية لسيارة "الوحش" 1.5 مليون دولار (75 مليونًا و08 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

