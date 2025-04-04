بعد رسوم ترامب الجمركية.. ستيلانتس تعلق الإنتاج في مصنعين بكندا والمكسيك

أوتاوا - (أ ب ):

قررت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسيات( ستيلانتس) وقف الإنتاج مؤقتا في مصنعيها بكندا والمكسيك مع دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على واردات بلاده من السيارات وقطع غيارها حيز التطبيق، مما أدى إلى تسريح حوالي 900 عامل أمريكي مؤقتا.

وقالت ستيلانتس التي تنتج سيارات مثل جيب وستروين ورام أمس الخميس إنها ستوقف مؤقتا الإنتاج في مصنع ويندسور بكندا لمدة أسبوعين على أن تستأنف الإنتاج في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أبريل.

كما قررت المجموعة وقف الإنتاج في مصنع تولوكا بالمكسيك اعتبارا من 7 أبريل وحتى نهاية الشهر.

وبسبب وقف الإنتاج سيتم تسريح العمال في 3 مصانع مكونات تابعة لها في الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

وتعتزم ستيلانتس الموجود مقرها في هولندا مراقبة الموقف باستمرار لتحديد أي خطوات أخرى لازمة.

في رسالة بريد إلكتروني أرسلها أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لعمليات ستيلانتس في أمريكا الشمالية، إلى الموظفين، قال إن ستيلانتس ستتكيف بسرعة مع التغييرات السياسية التي فرضها ترامب، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الشركة "ضرورية بالنظر إلى ديناميكيات السوق الحالية".

وكتب فيلوسا: "نتفهم أن البيئة الحالية تخلق حالة من عدم اليقين. كونوا على ثقة بأننا منخرطون بشكل وثيق مع جميع الأطراف الرئيسية ، بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين والنقابات والموردين والتجار في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما نعمل على إدارة هذه التغييرات والتكيف معها".

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وهي خطوة ادعى البيت الأبيض أنها ستعزز التصنيع المحلي، ولكنها قد تضع أيضًا ضغطًا ماليًا على شركات صناعة السيارات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية.

وفي وقت لاحق من أمس الخميس، قال رئيس الوزراء مارك كارني إن كندا ستقابل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغة 25% على السيارات برسوم جمركية على المركبات المستوردة من الولايات المتحدة.