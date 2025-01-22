متوسط أسعار جيلي إمجراند 7 في سوق المستعمل

كتب - محمود أمين:

كشفت شركة أوتو موبيلتي وكلاء علامة جيلي التجارية في مصر، عن السيارة جيلي إمجراند السيدان الجديدة كليًا محلية الصنع خلال شهر يناير الجاري.

وكانت جيلي إمجراند واحدة من السيارات الصينية الأكثر انتشارًا، في مصر وظهرت بنسخها الأولي بالسوق المحلي في عام 2013 قبل أن تختفي بشكل تام بعد خمس سنوات تقريبًا من تقديمها.

ونستعرض خلال هذا التقرير أسعار ومواصفات سيارة جيلي السيدان الشهيرة إمجراند 7 بسوق المستعل التي تبدأ من 250 ألف جنيه، تصل 400 ألف جنيه، يحدد السعر والفئة الحالة الفنية وسنة الصنع.

يمكن التعرف على مواصفات السيارة من خلال التالي:

زودت السيارة جيلي امجراند 7 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 107 أحصنة، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 140 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة جيلي امجراند 7 عبر ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 165 كيلومترا/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تقارب الـ 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

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