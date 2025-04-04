أسعار ومواصفات فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن التجارية في مصر، سيارتها فولكس فاجن تيجوان الجديدة بفئة واحدة خلال إبريل الجاري بالسوق المحلي.

تقدم تيجوان بفئة واحدة R-Line سعرها 2 مليون و650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات فولكس فاجن تيجوان الجديدة:

تأتي تيجوان بطول 4539 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1657 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2681 مم، مما يعزز من مستويات الرحابة داخل المقصورة الداخلية.

تتوافر تيجوان الجديدة في مصر بمحرك TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن-متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات ينقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية.

تأتي المقصورة الداخلية لـ تيجوان الجديدة في مصر مزودة بشاشة نظام معلوماتية قياس 12.9 بوصة تعمل باللمس، وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة. وتدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يعزز من الطابع العصري للسيارة.

كما تتوافر بمجموعة متنوعة من تجهيزات الراحة والفخامة، منها شاشة عرض المعلومات منعكسة على الزجاج الأمامي، وفتحة سقف بانوراميه، ونظام إضاءة داخلي من 30 لونًا، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا مع خاصية الذاكرة ودعم منطقة الفخذ.

وتشمل التجهيزات أيضًا نظاما صوتيا عالي الجودة، ونظام الدخول السهل دون مفاتيح، وخاصية فتح حقيبة الأمتعة دون استخدام اليدين.

تأتي فولكس تيجوان الجديدة بمجموعة واسعة من تجهيزات السلامة، منها الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والعلوية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، ونقاط تثبيت “أيزوفيكس” لمقاعد الأطفال، وحساسات الركن الأمامية والخلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية.

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