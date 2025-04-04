للباحثين عن الـ SUV ..تعرف على بستيون T55 ..مواصفات وأسعار

كتب. محمود أمين :

يقدم وكيل علامة بستيون الصينية، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات T55 في السوق المصري خلال شهر أبريل الجاري، بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,050,000 جنيه للفئة الأساسية، والفئة الأعلى Premium Plus بسعر 1,175,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بستيون T55:

تعتمد السيارة على محرك تربو بسعة 1500 سي سي، يولد 170 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 258 نيوتن.متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 سرعات.

تأتي T55 مزودة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع إضاءة نهارية، وتسخين إليكتروني للمرايات الجانبية، مع خاصية طيها وفتحها كهربائيًا، وزجاج خلفي مزود بخاصية التسخين.

تتضمن السيارة وسائد وستائر هوائية، أنظمة الفرامل المساعدة ABS وESP وEBD، بالإضافة إلى نظام قياس ضغط الهواء في الإطارات TPMS، والمساعدة على صعود الطرق، وحساسات خلفية وأمامية مع كاميرا.

تشتمل السيارة على فتحة سقف بانورامية، وشاشة عدادات قياس 8 بوصة و 12 بوصة، وشاشة ترفيه وسطية قياس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وإضاءة محيطية.

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