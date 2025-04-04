أرخص سيارة "أتوماتيك" جديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على الشراء بسوق السيارات المصري عن أرخص سيارة زيرو تقدم بناقل حركة أتوماتيك بالسوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.

تعد السيارة سوزوكي إسبريسو بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل الحصري، هي أرخص سيارة "أوتوماتيك" بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار سوزوكي إسبريسو بمصر:

المحرك والأداء

تعتمد سوزوكي إسبريسو التي تعد الطراز الإنتاجي من الموديل التجريبي Future-S، على سواعد محرك بنزين صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وخزان وقود سعة 27 لترًا.

المساحات والأبعاد

يبلغ طول سيارة سوزوكي إسبريسو خماسية الأبواب والمقاعد الجديدة 3.665 مم، وعرضها 1.520 مم، وارتفاعها 1.564 مم، وتقف على عجلات سبائكية بقياس 14 بوصة، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 239 لترًا مكعبًا.

التجهيزات والكماليات

تمتلك إسبريسو مكيف يدوي للهواء وزجاج كهربائي أمامي ومدخل USB وAUX وعدادات رقمية، ومخرج كهربائي بقدرة 12 ڤولت، ونظام صوتي مكون من سماعتين.

السلامة والأمان

تأتي إسبريسو بنظام فرامل ABS مانعة للانغلاق ووسائد هوائية أمامية ومشغل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وعجلة قيادة بأزرار للتحكم ببعض أنظمة التشغيل، إضافة إلى نظام مانع إدارة المحرك.​

الأسعار والفئات

تتوفر سوزوكي إسبريسو "أتوماتيك" فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 630 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

فولكس فاجن تعلن عن استثمار 580 مليون دولار في الأرجنتين

أول زيادة بأسعار شيفروليه أوبترا 2025 المجمعة محليًا

بنسبة 25%.. كندا تفرض "رسوما مضادة" على السيارات الأمريكية