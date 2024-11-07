جنرال موتورز تستدعي طرازات شيفروليه بولت EV وEUV لسبب خطير

ديترويت - (د ب أ):

اضطرت شركة صناعة السيارات الأمريكية العملاقة جنرال موتورز لاستدعاء مجموعة من سياراتها طراز شيفروليه الكهربائية للمرة الثانية لإصلاح خلل يمكن أن يؤدي إلى نشوب النار فيها.

وبحسب الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية فإن جنرال موتورز استدعت منذ أعوام حوالي 142 ألف سيارة بولت على مستوى العالم بسبب نفس المشكلة، في حين ستستدعي في هذه الجولة 107 سيارات فقط من طرز شيفروليه بولت إي.في وإي.يو.في وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بسبب احتمال نشوب حريق فيها. وتشمل جولة الاستدعاء الجديدة السيارات المنتجة خلال الفترة من 2020 و2022 وهي سيارات سبق استدعاءها للتعامل مع نفس المشكلة.

وقالت إدارة السلامة المرورية في بيان على موقعها الإلكتروني إن "وكلاء جنرال موتورز سيعيدون تثبيت برنامج تشخيص الأعطال المتقدم مجانا لإصلاح الخلل".

ونقل موقع "كارز دوت كوم" المتخصص في موضوعات السيارات عن كيفين كيللي المتحدث باسم جنرال موتورز إن الشركة لم تتلق أي بلاغات عن نشوب حريق في أي من سيارات بولت بسبب هذه المشكلة. وأضاف أن قرار جنرال موتورز الطوعي لاستدعاء السيارات يستهدف التأكد من تثبيت برنامج الكمبيوتر المطلوب بصورة صحيحة.

وتابع المتحدث قائلا "يمكن أن يفشل برنامج الكمبيوتر في تحديد وحدات البطارية العاطلة التي تحتاج إلى استبدال ، وهو ما يزيد احتمال نشوب حريق في السيارة... سلامة ورضا عملائنا هو أعلى أولوياتنا ونحن نعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

ورغم أن جولة الاستدعاء الأخيرة تشمل عددا قليلا للغاية من السيارات، فإنها تشير إلى استمرار وجود خطر كبير. كما تأتي بعد أن تعرضت جنرال موتورز لعملية تدقيق من جانب العملاء ودعوى قضائية بعد ثلاث جولات استدعاء للسيارات بولت وبولت الكهربائية بدءا من أواخر 2020 واستمرارها بعد ذلك لمدة عام ،ليصل إجمالي عدد السيارات التي تم استدعاؤها إلى 142 ألف سيارة على مستوى العالم وتشمل إنتاج الفترة من 2017 إلى 2022.