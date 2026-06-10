شهدت تشكيلة فيات العالمية توسعًا جديدًا مع الكشف عن أول صورة رسمية للطرازين الجديدين "جريزلي" و"فاستباك"، اللذين يمثلان خطوة جديدة في استراتيجية العلامة الإيطالية للعودة بقوة إلى فئة السيارات العائلية المدمجة.

ويمثل كل من"جريزلي" و"فاستباك"، بحسب بيان، خطوة جديدة في استراتيجية العلامة الإيطالية لتقديم سيارات عملية وعصرية تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، وتعزيز حضورها في فئة السيارات المدمجة المتوسطة (Segment C).

ويعتمد الطرازان على منصة عالمية مشتركة، مع توفير خيارات متعددة لمنظومات الدفع، تشمل المحركات التقليدية والنسخ الكهربائية بالكامل، تمهيدًا لطرحهما في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2026.

رئيس فيات: نسعى إلى العودة لسوق النقل العائلي

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيات ومدير التسويق العالمي في ستيلانتيس، أوليفييه فرانسوا إن جراندي باندا شكلت عودة فيات إلى فئة السيارات العائلية الميسورة التكلفة.

وأضاف فرانسوا أن الشركة تستكمل مع جريزلي وفاستباك هذه التشكيلة من خلال طرازين صمما لتلبية احتياجات وأنماط حياة مختلفة، لكنهما يشتركان في الفكرة ذاتها: تنقل ذكي ومتاح للجميع ومتجذر في الحمض النووي لتصميم فيات. ومعًا، يعيدان العلامة إلى قلب سوق التنقل العائلي من خلال مجموعة متكاملة ومتناسقة".

فيات "فاستباك" و"جريزلي"شخصيتان مختلفتان ورؤية عالمية واحدة

تجسد "فيات فاستباك" شخصية ديناميكية أكثر رياضية، بفضل تصميمها الانسيابي الأنيق ولمساتها العصرية، إلى جانب مساحة تحميل طولية أكبر، ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة وأنماط الاستخدام المرتبطة بأسلوب الحياة العصري.

أما "جريزلي"، فتأتي كسيارة SUV متعددة الاستخدامات، توفر رحابة داخلية وسهولة في الاستخدام، مع تركيز واضح على تلبية متطلبات العائلات، سواء أثناء التنقل اليومي داخل المدن أو خلال الرحلات الطويلة. وتساعد أبعادها العمودية الأكثر وضوحًا على توفير مساحة أكبر للركاب والأمتعة، مع تعزيز مستوى العملية داخل المقصورة.

سيارات فيات الجديدة مصممة للحياة اليومية

يتوفر الطرازان بمجموعة متنوعة من منظومات الدفع، تشمل المحركات التقليدية والنسخ الكهربائية بالكامل (BEV)، كما يتمتعان بحضور قوي على الطريق وتوقيع ضوئي LED مميز يعكس الهوية التصميمية الحديثة لفيات.

ورغم اختلاف شخصيتيهما، يشترك "جريزلي" و"فاستباك" في هدف واحد يتمثل في الارتقاء بتجربة المستخدم داخل المقصورة، من خلال تصميمات داخلية عصرية، واهتمام دقيق بالتفاصيل، وتقنيات ذكية تسهم في تبسيط متطلبات الحياة اليومية.

وبطول إجمالي لا يتجاوز 4.5 متر، يضع الطرازان معيارًا جديدًا في فئتهما من حيث الاستفادة من المساحات، مع توفير رحابة داخلية كبيرة وسعة صندوق أمتعة تُعد من بين الأفضل في الفئة، وهو ما يمثل أحد أبرز عناصر تموضعهما في الأسواق المستهدفة.

إنتاج عالمي وطرح مرتقب لسيارات فيات الجديدة بالمنطقة

في إطار مشروع صناعي عالمي، سيتم إنتاج وتوزيع "فيات فاستباك" و"جريزلي" عبر عدة مواقع حول العالم، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق مرونة أكبر في عمليات التصنيع، إلى جانب القرب من الأسواق الاستراتيجية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

ومن المقرر أن يصل الطرازان إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2026.

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