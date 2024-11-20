بعد كشف أسعارها.. إكسيد تكشف عن مواصفات VX سباعية المقاعد (صور)

أشهر صحفي سيارات في العالم.. ما الموديلات التي يمتلكها؟

كتب - محمود أمين:

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الشركة الرائدة في قطاع السيارات بمصر، بالتعاون مع شركة إكسيد "Exeed" الصينية، عن إطلاق السيارة الفاخرة "إكسيد VX" سباعية المقاعد بالسوق المصري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية فإن إكسيد VX الجديدة المجمعة بمصر، ستتوفر بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.980.000 جنيه للفئة الأولى، بينما تصل إلى 3.380.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد إكسيد VX على محرك قوي بسعة 2.0 لتر TGDI بأربعة أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بنظام (AWD) دفع كلي.

تتوفر السيارة بخيارات قيادة متعددة مثل الوضع الرياضي (Sport) والاقتصادي (ECO)، بالإضافة إلى أوضاع خاصة تناسب التضاريس الصعبة مثل الثلج والطين والرمال، ما يجعلها سيارة مثالية لجميع الأذواق والظروف.

وتضم إكسيد VX شاشة عرض ترفيهية بحجم 15.6 بوصة ونظام ملاحة متطور وشاشة عرض معلومات للسائق بحجم 12.3 بوصة.

كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي فاخر مكون من 23 مكبر صوت، لخلق أجواء صوتية استثنائية، مع إمكانيات الربط اللاسلكي مع أجهزة Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يُشعر السائق بتجربة قيادة عصرية مليئة بالتكنولوجيا الفاخرة.

وضعت إكسيد معايير جديدة في السلامة من خلال تجهيز "إكسيد VX" بأحدث أنظمة الأمان، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام كشف النقاط العمياء، نظام تثبيت السرعة التكيفي.

ومن أنظمة الأمان والمساعدة أيضًا كاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة لتوفير رؤية محيطية شاملة، ونظام دعم الركن الآلي لتسهيل عملية الركن في المساحات الضيقة.

تأتي إكسيد VX بتصميم داخلي يضم مقاعد فاخرة مغطاة بجلد "نابا"، لتلائم أذواق المستهلك المصري الباحث عن الفخامة والتميز، كما أنها مزودة بنافذة سقف بانورامية تضفي لمسة من الرحابة والضوء الطبيعي للمقصورة.

تقدم إكسيد ضمانًا لسيارتها VX لمدة 7 سنوات بدون حد أقصي للكيلومترات، مع خدمة صيانة دورية كل 10.000 كيلومترًا.

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